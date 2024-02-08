Иностранцев, желающих купить недвижимость в Канаде, ждет неудача

Причиной такого запрета стал стремительный рост цен на жилье по всей стране, особенно заметный в городах Торонто, Монреале и Ванкувере. С целью удовлетворения потребностей в жилье местных жителей, правительство приняло решение продлить ограничения на покупку недвижимости иностранными гражданами.
Уже в 2022 году, во время борьбы с последствиями пандемии COVID-19, иностранцам было запрещено приобретать недвижимость в Канаде. Вопреки планам правительства отменить ограничения в 2025 году, запрет будет действовать как минимум до 1 января 2027 года.
Представители правительства Канады уже высказались относительно внесенных изменений. В частности, министр финансов Христя Фриланд отметила, что такое решение было принято с целью заботы о канадских семьях.
“Сохраняя запрет на покупку недвижимости иностранцами, мы стремимся добиться большей доступности домов для канадских семей и теперь дома не станут объектами спекуляций иностранных инвесторов в недвижимость”, – говорится в заявлении.
Правительство Канады активно работает над максимально доступным жильем для местных жителей, однако цены на недвижимость продолжают стремительно расти. В декабре 2023 года средняя стоимость жилья превысила 730 тысяч канадских долларов, что на 36% выше, чем пять лет назад.
Несмотря на это, существуют исключения из данных ограничений для иностранцев, приобретающих свободные участки для застройки, находящихся в долгосрочном обучении в Канаде или имеющих разрешение на работу и проживающих в стране длительное время.
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