Иностранцев, желающих купить недвижимость в Канаде, ждет неудача, так как правительство приняло решение продлить запрет на такие сделки по крайней мере до 2027 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Причиной такого запрета стал стремительный рост цен на жилье по всей стране, особенно заметный в городах Торонто, Монреале и Ванкувере. С целью удовлетворения потребностей в жилье местных жителей, правительство приняло решение продлить ограничения на покупку недвижимости иностранными гражданами.

Уже в 2022 году, во время борьбы с последствиями пандемии COVID-19, иностранцам было запрещено приобретать недвижимость в Канаде. Вопреки планам правительства отменить ограничения в 2025 году, запрет будет действовать как минимум до 1 января 2027 года.

Представители правительства Канады уже высказались относительно внесенных изменений. В частности, министр финансов Христя Фриланд отметила, что такое решение было принято с целью заботы о канадских семьях.

“Сохраняя запрет на покупку недвижимости иностранцами, мы стремимся добиться большей доступности домов для канадских семей и теперь дома не станут объектами спекуляций иностранных инвесторов в недвижимость”, – говорится в заявлении.

Правительство Канады активно работает над максимально доступным жильем для местных жителей, однако цены на недвижимость продолжают стремительно расти. В декабре 2023 года средняя стоимость жилья превысила 730 тысяч канадских долларов, что на 36% выше, чем пять лет назад.

Несмотря на это, существуют исключения из данных ограничений для иностранцев, приобретающих свободные участки для застройки, находящихся в долгосрочном обучении в Канаде или имеющих разрешение на работу и проживающих в стране длительное время.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.