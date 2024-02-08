В Монреале почтили память погибших в детском саду. Прошел год с момента фатальной аварии

Воздушные шары будут выпущены в четверг в небо на церемонии памяти погибших деток. Год назад автобус пробил фасад детского сада в одном из районов Монреаля, убив двух малышей и ранив еще шестерых.

Памятное мероприятие состоится в парке рядом с садом Сент-Роз, на месте трагедии 8 февраля 2023 года. В тот злополучный день городской автобус свернул с улицы и с ревом проехал по подъездной дорожке детского сада. Было утро, детей только привозили в садик, многие из них стояли возле окна, прощаясь с уезжающими на работу родителями…

Пятилетняя Маэва Давид и четырехлетний Джейкоб Готье погибли на месте, четверо детей были отправлены в больницу…

Водителю городского автобуса Пьеру Нью-Сент-Аману были предъявлены обвинения в убийстве первой степени.

Предварительное слушание назначено на март, и адвокат Сент-Аманда говорит, что планирует доказать, что у 52-летнего мужчины не было необходимого преступного умысла для совершения убийства первой степени.

Детский сад попросил людей не оставлять цветы или мягкие игрушки снаружи здания, а сделать пожертвование в фонды больниц, которые лечили пострадавших, – Сите де ла Санте в Лавале и детской больницы Сент-Жюстин в Монреале.

Родителям погибших малышей до сих пор помогают психологи. Ведь преодолеть такую невероятную травму совсем не просто.