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Новости В Канаде оппозиция требует отставки Трюдо после скандала с нацистом
Джастин Трюдо задумался о чем-то хорошем. Фото National Post

В Канаде оппозиция требует отставки Трюдо после скандала с нацистом

Виктория Христова Фев 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде оппозиция требует отставки Трюдо после скандала с нацистом отключены 84 Просмотров

В Канаде возник скандал в связи с приглашением 22 сентября в парламент экс-бойца дивизии СС Ярослава Гунько (Хунка), который является нацистом.

 

Канадская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Джастина Трюдо. Лидер оппозиции, Пьер Пуальевр, обратился к главе правительства Канады с вопросом о его намерениях остаться на посту после обнародования деталей данного приглашения.

Ранее средства массовой информации сообщили о том, что Трюдо лично пригласил нациста в парламент, хотя он категорически отрицал этот факт.

Также стало известно, что офис премьера направил Гунько приглашение на торжественный прием в честь визита Зеленского.

Пуальевр поставил вопрос о том, будет ли Трюдо придерживаться тех же стандартов и признать свою непригодность для должности, учитывая, что бывший спикер палаты общин, Энтони Рота, вынужден был уйти в отставку за подобные поступки.

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