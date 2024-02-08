В Канаде оппозиция требует отставки Трюдо после скандала с нацистом

В Канаде возник скандал в связи с приглашением 22 сентября в парламент экс-бойца дивизии СС Ярослава Гунько (Хунка), который является нацистом.

Канадская оппозиция потребовала отставки премьер-министра Джастина Трюдо. Лидер оппозиции, Пьер Пуальевр, обратился к главе правительства Канады с вопросом о его намерениях остаться на посту после обнародования деталей данного приглашения.

Ранее средства массовой информации сообщили о том, что Трюдо лично пригласил нациста в парламент, хотя он категорически отрицал этот факт.

Также стало известно, что офис премьера направил Гунько приглашение на торжественный прием в честь визита Зеленского.

Пуальевр поставил вопрос о том, будет ли Трюдо придерживаться тех же стандартов и признать свою непригодность для должности, учитывая, что бывший спикер палаты общин, Энтони Рота, вынужден был уйти в отставку за подобные поступки.