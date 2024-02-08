Россия заранее проинформировала Канаду о проведении выборов

Российская сторона предоставила заблаговременную информацию Министерству иностранных дел и правоохранительным органам Канады о предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

Российская сторона предоставила заблаговременную информацию Министерству иностранных дел и правоохранительным органам Канады о предстоящих выборах Президента Российской Федерации.

По словам российского посла в Оттаве Олега Степанова, ничто не должно помешать гражданам России, проживающим в Канаде, отдать свой голос.

“Мы заблаговременно проинформировали МИД и правоохранительные структуры Канады о проведении выборов Президента Российской Федерации.

Мы рассчитываем, что ничто не помешает гражданам отдать свой голос на сформированных избирательных участках – в Посольстве в Оттаве, в наших Генеральных консульствах в Торонто и Монреале”, – сообщил он.

Дипломат отметил, что обсуждаются вопросы обеспечения безопасности с МИДом и подразделениями Королевской Канадской Конной полиции, ответственными за охрану дипломатических объектов.

“Потенциальные наблюдатели смогут выполнять свои функции в соответствии с законом и действующими правилами”, – добавил Степанов.

Президентские выборы назначены Советом Федерации на 17 марта 2024 года, а голосование продлится в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.