Более половины канадцев выступили за прекращение помощи Украине

Уже более половины канадцев считают, что наша страна не может позволить себе продолжать финансово помогать Украине

и поддерживать ее желание воевать на фоне экономического кризиса в самой Канаде. Об этом сообщает телевизионная сеть Global News со ссылкой на исследование компании Ipsos.

“Процент людей, которые заявили, что Канада не может себе позволить продолжать помогать Украине финансово на фоне нынешнего экономического кризиса дома, возрос до 54%”, – говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в прошлом году такой позиции придерживались 48% респондентов, что тоже составляет практически половину опрошенных.

Но есть и другие мнения. Например, 40% опрошенных выступают за то, чтобы Украина продолжала воевать и согласны на продолжение помощи, 30% считают, что Киеву следует добиваться урегулирования конфликта.

Причем даже такого, который предполагает территориальные уступки. Ну, а 31% респондентов сказали, что не знают, как Украине поступить. Их больше заботят собственные проблемы и собственная экономическая ситуация.

При этом среди либералов 55% выступают за продолжение конфликта, а 40% консерваторов поддерживают достижение мирной договоренности.