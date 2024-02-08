Католики Канады отказываются предлагать эвтаназию в своих хосписах

Католическая церковь Канады отказывается предлагать эвтаназию в своих хосписах.

Оспаривая закон, который требует, чтобы все учреждения паллиативной помощи предоставляли услуги по эвтаназии, канцелярия римско-католического архиепископа Монреаля подала иск в суд.

Они требуют освобождения католической церкви от этого закона провинции Квебек, указывая на нравственную неприемлемость этой процедуры.

Церковь вынуждена выбирать между разрешением эвтаназии и отказом от своего паллиативного центра, имени святого Рафаэля.

Канцелярия считает, что учреждения паллиативной помощи должны иметь такое же право на отказ от процедуры эвтаназии, как и отдельные врачи, основываясь на моральных соображениях.

Напомним, что правительство Канады отложило на три года введение расширенного списка показаний для эвтаназии, который включал бы душевнобольных пациентов, кроме неизлечимо больных.

Это решение было принято из-за “неготовности” здравоохранения к таким мерам.

Ранее расширение списка было отложено на год.