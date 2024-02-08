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Монреальцу, угрожавшему Трюдо в соцсети, предстоит суд

Виктория Христова Фев 8, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреальцу, угрожавшему Трюдо в соцсети, предстоит суд отключены 56 Просмотров

Житель Монреаля, наш с вами земляк, которого зовут Поль Клариссо, был арестован после того, как он разместил угрожающие сообщения в адрес премьер-министра Джастина Трюдо в социальной сети X.

Житель Монреаля, наш с вами земляк, которого зовут Поль Клариссо, был арестован после того, как он разместил угрожающие сообщения в адрес премьер-министра Джастина Трюдо в социальной сети X.

Полиция застала его в  его монреальском доме, где он и был задержан. Сейчас мужчина ожидает суда.

В настоящее время неизвестно, какое наказание ему грозит. Но судя по тому, что предъявляют Клариссо в качестве обвинения, дело будет нешуточное.

Предшествующее аресту расследование правоохранительных органов обнаружило сообщения Поля Клариссо, содержащие угрозы в адрес премьер-министра Трюдо.

Мужчине было предъявлено обвинение в связи с угрозами, которые он опубликовал в социальных сетях в результате расследования, проведенного королевской канадской конной полицией 31 января. 7 февраля состоялось предварительное слушание, на котором Клариссу предъявили обвинение в высказывании угроз.

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