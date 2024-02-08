Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадец вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами
Фото: fastbox.su

Канадец вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

Виктория Христова Фев 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадец вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами отключены 75 Просмотров

В Канаде сотрудник компании энергетического сектора, Эндрю Медли, случайно нашел бумажник, который потерялся 40 лет назад.

 

Как сообщает телеканал CBC News, Медли был в торговом центре в городе Торонто, когда обнаружил утерянное свидетельство о рождении в бумажнике с цветочным принтом. Бумажник находился между воздуховодом и отверстием в стене туалета для персонала.

Медли решил вернуть утерянные документы, и не без труда, но все же нашел дочь владелицы бумажника – Ванессу Остин. Попытки связаться с ней через социальные сети оказались неудачными, и тогда Медли обратился в офис, где она работала, чтобы вернуть найденное имущество.

Воспользовавшись возможностью лично встретиться с Остин, он вручил ей бумажник. Остин была потрясена, получив внезапный подарок от Медли – бумажник, принадлежавший ее матери.

В нем находились билеты в парк развлечений, читательский билет, банковская карта, памятные подарки ее отца матери и фотография с самой Остин в детстве, привязанная к иммиграционным документам, выданным ее матери в Сальвадоре – родной стране их семьи. Более того, Остин обнаружила в бумажнике свое свидетельство о рождении.

Она выразила благодарность Медли за то, что он нашел время вернуть ей эту ценную вещь. Она подчеркнула, что большинство людей поступили бы так же, как и он, и поэтому она очень рада возможности увидеть те самые документы, благодаря которым ее семья несколько десятилетий назад смогла переехать в Канаду.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*