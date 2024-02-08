Канадец вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

В Канаде сотрудник компании энергетического сектора, Эндрю Медли, случайно нашел бумажник, который потерялся 40 лет назад.

Как сообщает телеканал CBC News, Медли был в торговом центре в городе Торонто, когда обнаружил утерянное свидетельство о рождении в бумажнике с цветочным принтом. Бумажник находился между воздуховодом и отверстием в стене туалета для персонала.

Медли решил вернуть утерянные документы, и не без труда, но все же нашел дочь владелицы бумажника – Ванессу Остин. Попытки связаться с ней через социальные сети оказались неудачными, и тогда Медли обратился в офис, где она работала, чтобы вернуть найденное имущество.

Воспользовавшись возможностью лично встретиться с Остин, он вручил ей бумажник. Остин была потрясена, получив внезапный подарок от Медли – бумажник, принадлежавший ее матери.

В нем находились билеты в парк развлечений, читательский билет, банковская карта, памятные подарки ее отца матери и фотография с самой Остин в детстве, привязанная к иммиграционным документам, выданным ее матери в Сальвадоре – родной стране их семьи. Более того, Остин обнаружила в бумажнике свое свидетельство о рождении.

Она выразила благодарность Медли за то, что он нашел время вернуть ей эту ценную вещь. Она подчеркнула, что большинство людей поступили бы так же, как и он, и поэтому она очень рада возможности увидеть те самые документы, благодаря которым ее семья несколько десятилетий назад смогла переехать в Канаду.