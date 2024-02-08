Канада ввела новые санкции против руководителей ХАМАС

Канада ввела санкции против 11 руководителей ХАМАС, о чем заявила Мелани Джоли, министр иностранных дел Канады, 6 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Канады.

Санкции коснулись, в числе прочих, лидера хамаса Яхьи Синвара, военного лидера Мухаммеда Дейфа и руководителя «Палестинского Исламского Джихада» Акрама аль-Джури. С лицами, подвергнутыми санкциям, запрещено заключать сделки.

Отмечается, что это первый случай, когда Канада применила санкции в соответствии с Законом о Специальных Экономических Мерах в отношении негосударственных субъектов.

Напомним, что ХАМАС был признан террористической организацией в Канаде еще в 2002 году.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо призывал прекратить убийства женщин и детей в Газе, и в нашейстране проходили многочисленные митинги в поддержку Палестины.