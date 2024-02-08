Папа римский и кардиналы продолжают обсуждать роль женщин в церкви

Первое утро их февральской встречи было посвящено углублению размышлений о роли женщин, начатых в декабре прошлого года.

Вместе с папой Франциском и международным советом кардиналов присутствовала англиканская епископ и монахиня-салезианка.

Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил, что 5 февраля папа и кардиналы встретились с епископом Джо Бэйли Уэллсом, заместителем генерального секретаря англиканской общины, профессором христологии и мариологии Папского факультета педагогических наук “Ауксилиум” в Риме, сестрой-салезианкой Линдой Почер и литургисткой из епархии Вероны Джуливой ди Бернардино.

По словам Бруни, папа Франциск и совет проведут встречи во второй половине дня 5 февраля и в течение всего дня 6 февраля, обсуждая различные темы. Ватикан не сообщил подробности обсуждения роли женщин в церкви и мнений, прозвучавших на встрече.

На встрече присутствовал канадский кардинал Жеральд К. Лакруа из Квебека. В видеообращении, сделанном 30 января, говорилось, что он временно откажется от деятельности в своей епархии, после того как его обвинили в гражданском иске в двукратном недопустимом для священника прикосновении к 17-летней девочке в 1980-х годах. Лакруа опровергает все обвинения.

Пресс-служба Ватикана не прокомментировала участие кардинала в заседании совета. Кроме кардинала Лакруа, на встрече присутствовали кардиналы Хуан Хосе Омелла из Барселоны, Шон П. О’Мэлли из Бостона, Фридолин Амбонго Бесунгу из Киншасы (Конго), госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин, Освальд Грасиас из Мумбаи, Сержиу Да Роша из Сан-Сальвадора-да-Баии (Бразилия), президент комиссии по управлению государством-городом Ватикан Фернандо Вергес Альсага и Жан-Клод Холлерих из Люксембурга.