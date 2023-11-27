Погуляем по Монреалю: Площадь искусств

Главный центр искусств Монреаля и крупнейший культурный комплекс в Канаде – Площадь Искусств, или центр искусств! Она расположена в восточной части Монреаля, в так называемом Квартале зрелищ (который ограничен улицами Сент-Катрин, Жан-Манс, Сент-Урбен и бульваром Мезонёв).

Что же она представляет из себя? Это целый комплекс различных сооружений, где жители города и гости Монреаля могут наслаждаться театральными и танцевальными постановками, оперой, балетом, музыкой различных жанров и изобразительным искусством.

Здесь также проводятся разнообразные презентации, концерты, шоу и фестивали, ярмарки, мастер-классы и много всего яркого, шумного, интересного и увлекательного! Именно Центр искусств является домом для Монреальского симфонического оркестра, Монреальского музея современного искусства, Балета Les Grands и Оперного театра Монреаля.

Инициатором создания Центра искусств был большой любитель оперы – бывший в то время мэром города Жан Драпо. Первая часть комплекса – Большой Зал – был открыт в сентябре 1963 года. Сегодня он переименован и известен публике как Зал Уилфрида Пельтье. Назван он, кто не знает, в честь знаменитого руководителя Монреальского симфонического оркестра.

Несколько позднее были добавлены – Театр Maisonneuve (1967), Театр Jean-Duceppe, Театр-студия и Cinquième Salle. В 1992 году был построен Монреальский музей современного искусства, а относительно недавно – в 2011 году – Монреальский симфонический дом. Сооружения связаны между собой подземными переходами, пересекающимися в центре площади, где находится станция метро «Place des Arts» и торговый центр.

А экспланада, которая возвышается перед комплексом, является одной из главных открытых площадок для ежегодного Монреальского международного джазового фестиваля. Летом там звучит потрясающая музыка!