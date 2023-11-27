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Новости Авторы Виктория Христова Погуляем по Монреалю: Площадь искусств
Montreal, Canada _ December 3, 2017. Place Des Arts Square are Night with Kids and Parents having Fun on Seesaws that Change Light Intensity and also Makes Music.

Погуляем по Монреалю: Площадь искусств

Виктория Христова Ноя 27, 2023 Виктория Христова, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 52 Просмотров

Главный центр  искусств Монреаля и крупнейший культурный комплекс в Канаде – Площадь Искусств, или центр искусств! Она расположена в восточной части Монреаля, в так называемом Квартале зрелищ (который ограничен улицами Сент-Катрин, Жан-Манс, Сент-Урбен и бульваром Мезонёв).

 

Что же она представляет из себя?  Это целый комплекс различных сооружений, где жители города и гости Монреаля могут наслаждаться театральными и танцевальными постановками, оперой, балетом, музыкой различных жанров и изобразительным искусством.

Здесь  также проводятся разнообразные презентации, концерты, шоу и фестивали, ярмарки, мастер-классы и много всего яркого, шумного, интересного и увлекательного! Именно Центр искусств является домом для Монреальского симфонического оркестра, Монреальского музея современного искусства, Балета Les Grands и Оперного театра Монреаля.

Инициатором создания Центра искусств был большой любитель оперы – бывший в то время мэром города Жан Драпо. Первая часть комплекса – Большой Зал – был открыт в сентябре 1963 года. Сегодня он переименован и известен публике как Зал Уилфрида Пельтье. Назван он, кто не знает,  в честь знаменитого руководителя Монреальского симфонического оркестра.

Несколько позднее были добавлены – Театр Maisonneuve (1967), Театр Jean-Duceppe, Театр-студия и Cinquième Salle. В 1992 году был построен Монреальский музей современного искусства, а относительно недавно – в 2011 году – Монреальский симфонический дом. Сооружения связаны между собой подземными переходами, пересекающимися в центре площади, где находится станция метро «Place des Arts» и торговый центр.

А экспланада, которая возвышается перед комплексом, является одной из главных открытых площадок для ежегодного Монреальского международного джазового фестиваля. Летом там звучит потрясающая музыка!

 

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