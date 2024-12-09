Канадец Майкл Джармен одержал победу на мировом турнире по Microsoft Excel

Канадец Майкл Джармен одержал победу на мировом турнире по Microsoft Excel и стал обладателем приза в размере 5000 долларов, а также чемпионского пояса.

Соревнования проходили на площадке HyperX в Лас-Вегасе, где Джармен столкнулся с победителями предыдущих турниров и другими известными специалистами в области работы с электронными таблицами.

В финал вышло 12 участников, которым необходимо было решить задачи, вдохновленные игрой World of Warcraft.

Каждая задача приносила определенное количество опыта и золота, и на их выполнение была установлена строгая временная рамка.

Трансляция турнира длилась семь часов и проходила на YouTube.

В ходе мероприятия аналитики комментировали действия участников, предлагая советы по работе в Excel, в то время как игроки с наименьшими показателями постепенно выбрасывались из соревнования каждые пять минут.

Финансовый эксперт Джармен смог одолеть трехкратного чемпиона Эндрю Нгаи, что стало кульминацией турнира.

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