С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День Героев Отечества — это памятная дата России, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

По инициативе ООН (резолюция A/RES/58/4) ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (англ. International Anti-Corruption Day).

В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/69/323) постановила провозгласить 9 декабря Международным днём памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления (англ. International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime). Дата была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1948 году Генассамблея приняла Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Этот праздник посвящен годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве в 11 веке. Святой Георгий считается одним из наиболее почитаемых святых. Согласно житию, он родился в 3 веке в Каппадокии в христианской семье. На Руси Юрьев (Георгий, Егор) день имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и в течение недели после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этому обычаю положил Борис Годунов, но память о нем осталась — например, в выражении сожаления о потерянной свободе: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!». В этот день было принято, выезжая куда-либо по делам, служить молебен о благополучии на предстоящий путь. Также до Егория нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

9 декабря 1955 года парламентская ассамблея Совета Европы утвердила официальный флаг этой организации, впоследствии перешедший по наследству к Евросоюзу. Флаг представляет собой голубое прямоугольное полотнище (с соотношением сторон 2:3), в центре которого изображены 12 пятиконечных золотых звезд, расположенные по кругу, аналогично цифрам на циферблате часов.

9 декабря 1968 года считается Днём рождения компьютерной мыши. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбарт из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь.

9 декабря 1989 года газета «Коммерсантъ» возродилась после длительного перерыва. В этот день вышел в свет пилотный номер еженедельной газеты, а с 8 января 1990 года «Коммерсантъ» стала выходить в регулярном режиме.

9 декабря 2003 года в Мериде (Мексика) на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

