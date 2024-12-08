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Новости Дональд Трамп опубликовал неожиданный снимок на фоне канадского флага
gazeta.ru

Дональд Трамп опубликовал неожиданный снимок на фоне канадского флага

Виктория Христова Дек 8, 2024 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Дональд Трамп опубликовал неожиданный снимок на фоне канадского флага отключены 2 Просмотров

[ Дональд Трамп выложил в соцсетях Truth Social изображение, созданное нейросетью, на котором он запечатлен на фоне канадского флага в горах Канады./box]

 

Подпись к фото гласит: «О, Канада!».

Скорее всего, это изображение связано с недавней беседой Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, во время которой республиканец выразил угрозу о том, что Канада может стать «51-м штатом» США в свете нарастающей проблемы нелегальной миграции на границе.

Как информируют источники Fox News, во время разговора в Мар-а-Лаго Трамп заявил, что сразу после инаугурации он планирует установить импортные пошлины на уровне 25%.

По его словам, такие меры возможны, если Канада не будет сотрудничать в вопросе контроля за нелегальными мигрантами, пересекающими границу США.

Отвечая на аргумент Трюдо о том, что резкое увеличение пошлин негативно скажется на экономике Канады, Трамп предложил, что страна могла бы стать 51-м штатом США.

Ранее в американских кругах высказывались идеи о присоединении к Канаде нескольких штатов.

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