Вот сколько может вырасти цена на недвижимость в Монреале и Квебеке в 2025 году

Согласно прогнозам Royal LePage, опубликованным в четверг, в 2025 году цены на недвижимость в районе Большого Монреаля и в районе Квебека, как ожидается, вырастут сильнее, чем на двух самых дорогих рынках Канады.

Таким образом, средняя цена отдельно стоящего дома на одну семью в Монреальском регионе может вырасти на 7,5% до 750 780 долларов по сравнению с 698 400 долларами в четвертом квартале 2024 года.

Что касается кондоминиумов, то ожидается, что они вырастут на 6% до 507 210 долларов в четвертом квартале 2025 года по сравнению с 478 500 долларами в 2024 году.

По словам Марка Лефрансуа, лицензированного брокера по недвижимости Royal LePage Trend, прогноз по активности в сфере недвижимости на следующий год в районе Большого Монреаля «обещает быть благоприятным”.

Он также уточняет, что текущие экономические показатели предполагают “здоровый, но осторожный” рынок недвижимости на 2025 год.

На двух самых дорогих рынках страны, в районе Большого Торонто и в районе Большого Ванкувера, ожидается более умеренный рост на 5% и 4% соответственно.

В 2024 году на рынке недвижимости большого Монреаля был зафиксирован «устойчивый рост активности и цен после 2023 года, когда порог сделок был ниже среднего за всю историю», отметил Марк Лефрансуа.

По словам брокера по недвижимости, этот рост активности был в основном вызван снижением процентных ставок, но он проявлялся «по секторам и неравномерно».

В определенных секторах большого Монреаля, таких как Вильре, Верден и Лонгей, «наблюдался высокий спрос и рост цен, что контрастировало с незначительным спросом в других секторах, где жилищный фонд менее новый и, следовательно, менее востребованный», сказал он.

Данные Royal LePage показывают, что динамика спроса и предложения «сбалансировалась» из-за увеличения запасов, особенно в сегменте предметов роскоши, а также в сегменте элитной недвижимости.

Помимо экономических факторов, г-н Лефрансуа наблюдал «смену парадигмы», связанную с пандемией.

После межрегионального оттока в регионы, отмеченного социальным дистанцированием и появлением дистанционной работы, «растущий объем покупателей теперь возвращается в город», подчеркнул он.

Однако доступ к собственности остается серьезным препятствием для первых покупателей. “Некоторые вынуждены покинуть остров, чтобы найти недвижимость в рамках своего бюджета”, – констатировал г-н Лефрансуа.

Он добавляет, что, хотя государственные программы, направленные на расширение доступа к собственности, оказывают поддержку первым покупателям, эти инициативы оказывают дополнительное ценовое давление. “Несколько семей переехали в более отдаленные районы, чтобы стать владельцами”, – уточнил он.

Ожидается, что в регионе Квебек в четвертом квартале 2025 года цены на недвижимость вырастут больше всего среди всех крупных регионов.

Действительно, ожидается, что средняя цена отдельно стоящего дома на одну семью вырастет на 12% до 476 896 долларов, в то время как цена кондоминиума вырастет на 7% до 315 222 долларов.

«Рынок Квебека выделяется в масштабах Квебека и Канады, отмеченный явно недостаточным предложением для удовлетворения спроса, включая все типы недвижимости. По нашим прогнозам, этот дисбаланс в запасах, как ожидается, сохранится и в следующем году, что приведет к устойчивому росту стоимости недвижимости»,-отметил Мишель Фурнье, вице-президент и брокер по недвижимости Royal LePage Inter-Québec.

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