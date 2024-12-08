ЛГБТ- организация хочет оштрафовать одного из мэров онтарийского города

Мэр города Эмо, расположенного в канадской провинции Онтарио, Гарольд Маккуакер, 2 декабря в интервью газете Toronto Sun заявил, что отказывается уплачивать штраф в размере 5 тысяч долларов, наложенный на него ЛГБТ-организацией.

«Я решительно отвергаю выплату 5000 долларов, так как считаю это вымогательством», — сказал Маккуакер. Кроме этого штрафа, он также обязан пройти курс по основам прав человека и провести час историй о трансвеститах в городской библиотеке.

Мэр отметил, что вопрос о том, будет ли город уплачивать штраф в 10 тысяч долларов, обсуждаться на следующем заседании городского совета.

Он полагает, что у города есть основание для апелляции.

Напоминаем, что в ноябре трибунал Комиссии по правам человека провинции Онтарио назначил штраф в 10 тысяч долларов городу Эмо и 5 тысяч мэру за то, что флаг радуги не был поднят в месяце сексуальных меньшинств в июне 2020 года.

По словам Маккуакера, причиной стало отсутствие флагштока у мэрии. ЛГБТ-организация Borderland Pride охарактеризовала решение трибунала как свидетельство того, что консервативные районы не могут игнорировать требования со стороны ЛГБТ-сообществ.

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