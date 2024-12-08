Чтиво выходного дня: Между двух королев Медичи

Париж стоит мессы (обедни)! Так, якобы, сказал Генрих IV (Наваррский), в четвертый раз меняя религию! На этот раз, чтобы стать королем Франции! Этот король умудрился стать зятем и мужем дух королев Медичи. Он был хитер и беспринципен, но отважен и миролюбив.

Париж стоит мессы (обедни)! Так, якобы, сказал Генрих IV (Наваррский), в четвертый раз меняя религию! На этот раз, чтобы стать королем Франции! Этот король умудрился стать зятем и мужем дух королев Медичи. Он был хитер и беспринципен, но отважен и миролюбив. И очень плодовит! Основоположник династии Бурбон имел 6 законных детей и 10 незаконнорожденных.

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Мы знаем этого героя по роману Дюма “Королева Марго”. Тогда он чудом избежал смерти во время Варфоломеевской ночи. Возможно, знаменитая Королева-Отравительница Екатерина Медичи и не была прямым организатором кровавой бойни, но с ее молчаливого согласия на свадьбе ее дочери Марго и Генриха Наваррского были убиты тысячи протестантов, приехавших в Париж на свадьбу своего короля. Это была западня.

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Итак, чудом избежав смерти тогда, Генрих наступает на те же грабли еще раз….

Став королем Франции, Генрихом IV, он разводится с бездетной Марго и вновь связывает свою судьбу со, ставшим роковым для него, родом Медичи. Причина проста – оним приданным, которое принесла с собой Мария Медичи, король погасил половину государственного долга Франции. Еще бы! Семейство Медичи в то время было самым богатым в Европе. Мария Медичи приезжает в Париж.

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Ах, несчастная королева, изгнания и заточённая собственным сыном! Ах, какая судьба! – привыкли мы вздыхать, говоря о Марии Медичи… Но, чем больше я изучаю историю этой королевы, тем меньше сочувствия она вызывает. Давайте разберемся.

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Дочь великого герцога Тосканы Франческо I, она рано потеряла мать, а отец, женившись на своей любовнице, мало интересовался детьми. Мария была бесконечно одинока и лишена родительской любви. В 24 года она выходит замуж за французского короля Генриха IV, которому в то время было уже за 50.

Итак, Мария Медичи отправляется во Францию, надеясь стать королевой одного из самых могущественных государств Европы. Генрих ей понравился. Он был симпатичный, галантный, любвеобильный. Однако, после надушенных и напомаженных синьоров, она находит французского короля неопрятным, вонючим и не имеющим пользоваться вилкой. К тому же, после первой брачной ночи он больше не соблюдал верность жене, не пропуская, при этом, ни одной юбки.

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Ревновала ли она? Ужасно! Она устраивала жуткие сцены. Она себя чувствовала обманутой, униженной и несчастной. Она, самая желанная невеста Европы, красивая, богатая и молодая, получившая великолепное воспитание, выросшая среди роскоши и красоты. Она, отвергнувшая столько предендентов на ее руку и сама выбравшая себе мужа, желая стать королевой Франции, была жестоко обманута в своих ожиданиях.

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Король явно пренебрегал ею. Его бесил ее властный характер, буйные сцены ревности, и, особенно, ее фавориты Кончини, имеющие на нее сумасшедшее влияние и которых она привезла с собой из Италии. И, самое главное, будучи женой короля, она не являлась официальной королевой!!!! Коронация состоялась только через 10 лет!

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Мария была коронованав Сен-Дени 13 мая 1610 года. И, надо же, какое совпадение: на следующий же день, 14 мая 1610 года, на узенькой парижской улице Рю-де-ля-Ферронри Генрих был убит католическим фанатиком Франсуа Равальяком. Марию заподозрили в заговоре. Но дело было замято. О нём вспомнят позже…

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Полностью отвергнутая мужем, она нашла утешение в обьятиях Кончини, который сказочно разбогател, благодаря этой связи. И, если, возможное убийство неверного мужа я ей могу простить и понять, то ее отношение к сыну мне не понятно.

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Ее старший сын, всем нам хорошо известный Людовик XIII. Она его откровенно не любила. Она, настрадавшаяся в детстве без любви родителей, почему-то окружает своего сына ледяным холодом, проявляя при нем нежные чувства к другим детям. Особенно она выделяла младшего сына, Гастона Орлеанского.

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Людовик XIII рос тихим и робким ребенком, старался угодить матери, которая, дорвалась, наконец, до власти и управляла государством от его имени. Но молодой король рос, Кончини все больше наглел, и дворянство, ненавидевшее королеву, пыталось убедить Людовика, что он сам вправе управлять государством.

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Фактически, государством тогда правили два итальянца: Мария Медичи, ее любовник Кончини. А также ее советник Ришелье, будущий кардинал Франции.

Страдая от ревности к брату, Людовик вырос хмурым и недоверчивым. Однако, он совсем не был таким мягкотелым и глуповатым, каким его описывает Дюма.

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В конце-концов, король решился избавиться от власти королевы, которая добровольно ее отдавать не собиралась. Для начала, было организовано убийство Кончини. Затем, король отправляет свою мать и ее советника Ришелье в крепость Блуа, фактически в заточение. Дальше, действия разворачиваются, как в романе. Королева бежит из замка по веревочной лестнице, как какой-то граф Монте-Кристо!

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Она собирает войско из своих приверженцев и отправляется воевать со своим юным сыном за престол. Повоевав немного, мать и сын мирятся. Она возвращается в Париж при условии, что управление государством переходит к Людовику. Он был счастлив, надеясь, что мир восстановлен.

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Но, амбициозная Мария снова попыталась отстранить Людовика. Для укрепления своей власти она помогает Ришелье стать кардиналом и первым министром Франции. Но именно Ришелье и предал ее, перейдя на сторону короля. Мария вынуждена была бежать в Брюссель. В это время снова всплывает темная история убийства Генриха IV. Один за другим королевские дома Европы отказывали ей в приеме, боясь потерять отношения с Францией.

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В конце концов ее приютил в своем доме художник Рубенс, которого она так любила, что создала целую галерею его картин, которую сейчас можно увидеть в Лувре. В его доме она и умерла в одиночестве и бедности.