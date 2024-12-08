Канада и Украина заключили соглашение о защите секретной информации

[3 декабря пресс-служба правительства Канады сообщила о подписании соглашения о защите конфиденциальной информации между министрами обеих стран./box]

«Сегодня Жан-Ив Дюкло, министр государственных услуг и закупок, вместе с Министерством иностранных дел Канады и Министерством национальной обороны провёл успешные переговоры по Общему соглашению о безопасности информации (GSOIA) в области национальной безопасности и промышленной защиты с Украиной», — говорится в пресс-релизе.

Подписывавшими соглашение стали министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и её украинский коллега Андрей Сибига.

Цель данного соглашения заключается в обеспечении защиты информации, связанной с национальной обороной, требованиями военного характера и государственными закупками, подразумевающими обмен конфиденциальной информацией.

Кроме того, соглашение охватывает защиту секретных данных, хранящихся за границей.

Благодаря этому соглашению проверенные поставщики из двух стран смогут получить доступ к такой информации, что также будет способствовать проведению торговых операций.

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