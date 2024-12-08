KartinaTV рекомендует к просмотру

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А тем временем мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Реалити-шоу «Работяги». Премьера!

В новом реалити-шоу сорок участников — представители разных профессий, таких как крановщик, швея, машинист, сварщик и пожарный, — будут бороться за главный приз в размере 10 миллионов рублей. Их ждут экстремальные испытания, требующие огромной силы воли и духа. Олимпийский чемпион Роман Костомаров поддержит участников на пути к победе. Кто проявит выдержку и станет победителем?

Видеотека START – Сериал «Открытый брак»

Сева и Оксана двадцать лет поддерживали видимость идеального брака, но мелкие обиды, бытовые проблемы и измены поставили их отношения под угрозу. На грани развода пара решается на рискованный эксперимент — открытые отношения, надеясь сохранить семью. Составив договор, они начинают следовать новым правилам, но вскоре понимают, что такой формат становится серьезным испытанием, особенно для тех, кто вместе полжизни.

Видеотека Premier – Шоу «Чёрный список. На кухне». Новый сезон!

Илья Захаров и Александр «Рэмбо» Пушков отправляются в путешествие по России, чтобы оценить профессионализм шеф-поваров. Те, кто не соответствует стандартам, попадут в черный список, а настоящие мастера своего дела будут награждены двойной оплатой и шансом получить работу мечты в лучших ресторанах страны.

Видеотека START – Мультсериал «Маша и Медведь». Новые серии!

«Маша и Медведь» — популярный российский мультсериал от студии Animaccord, рассказывающий о веселых приключениях любознательной девочки Маши и ее мудрого друга Медведя. Их трогательная дружба отображает отношения ребенка, изучающего мир, и заботливого наставника, готового помочь в этом пути. Сериал завоевал любовь зрителей всех возрастов по всему миру благодаря способности сочетать юмор и важные уроки о дружбе, поддержке и заботе.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

На официальном сайте www.kartinacanada.com вы можете с лёгкостью оформить трёхдневную подписку абсолютно бесплатно. Для желающих попробовать телеприставку в действии посетите наш Show Room в магазине по адресу: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC, H3X2H9 – здесь же можно приобрести и саму приставку.

Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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