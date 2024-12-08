Президент Франции удовлетворил просьбу премьер-министра Мишеля Барнье об уходе с поста

Президент Франции Эмманюэль Макрон удовлетворил просьбу премьер-министра Мишеля Барнье об уходе с поста, как сообщила пресс-служба Елисейского дворца 5 декабря.
Ранее стало известно, что Барнье посетил Елисейский дворец, о чем сообщили в эфире телеканала BFMTV.
Напомним, что 4 декабря французское национальное собрание проголосовало за резолюцию о недоверии к правительству Барнье.
Это решение было принято в связи с неоднократными изменениями в государственном бюджете, которые были осуществлены без одобрения парламента.
331 депутат высказался против правительства, что заставило премьера подать в отставку.
По информации BFMTV, новая кандидатура на пост премьер-министра Франции должна быть представлена Макроном в течение 24 часов.
Эта спешка обусловлена желанием президента избежать встречи с Дональдом Трампом без действующего кабинета министров.
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