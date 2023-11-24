Гуляем по Монреалю: Дом Леди Меридит – жемчужина архитектуры Монреаля

Вам что-то говорит это название? А это имя? А где этот дом располагается – слышали? Знаете? Вот и я до недавнего времени не могла бы ответить ни на один из вышепоставленных вопросов. А теперь могу. И хочу, чтобы и вы все смогли. Поэтому, рассказываю!

Дом Леди Мередит также известен под названием Ardvarna, что в переводе с ирландского означает «высокий просвет». На самом деле, несмотря на то, что это название у нас совсем не на слуху, этот дом является одной из самых известных достопримечательностей Монреаля, а в 1990 году получил статус Национального исторического памятника Канады.

Вот такие дела! Представляете? А мы, проходя мимо, даже не знаем, что рядом с нами дышит своими камнями история. История, которую я и начинаю рассказывать. Итак, район Golden Square Mile. Так, по крайней мере, он именуется на картах. 1110 Pine Avenue, часть улицы, которая идет к западу от улицы Peel. Вот мы и на месте. Да, это он – Дом Леди Мередит.

Земля, где сегодня находится этот дом, когда-то была частью имения, которое принадлежало известному коммерсанту и одному из основателей Северо-Западной торговой компании Саймону Мак Тэвишу. Кстати, улица в его честь также находится в этом районе. И когда мистер Саймон отошел ко Господу, его наследники разделили эту землю на несколько участков, после чего эти участки выставили на продажу.

Оин из участков приобрел Эндрю Аллан, судовладелец пароходной компании Allan Line. Когда его дочь Изабель Бренда подросла и собралась под венец, как раз этот участок и стал ей подарком к свадьбе от любящего отца. Дело было в 1888 году. Замуж Изабель вышла за сэра Винсента Меридита, о котором я еще расскажу. И вот по заказу супругов в 1894-97 годах возводится роскошный особняк на подаренном участке. Особняк, сегодня именуемый Домом Леди Меридит.

Что в нем такого роскошного? А вот что! Весь стиль Возрождения – в его архитектуре! Это и ассиметричные фасады, и крутые крыши, и нависающие карнизы, и башни на углах строения… Перечислять можно долго. А цвет! Дом облицован кирпичом, песчанником, гранитом и терракотой – все красное! Кирпичная кладка превосходна! Как говорят специалисты – это очень сложное мастерство, почти неповторимое в наши дни!

Авторы этого проекта – братья Эдвард и Уильям Максвеллы. Но это еще не все. В дело включились ландшафтные архитекторы, которые развели три уровня террасных садов. Розы, многолетники, вьющиеся виноградники… Представили?

А теперь – фанфары ужаса! Сады снесены и заменены на парковку! Такие вот метаморфозы бывают, увы… Кроме того, были построены две открытые веранды, с которыъ открывался шикарнейший вид на реку Святого Лаврентия и зеленые горы. И опять – барабанная дробь! Они заколочены! Жизнь порой беспощадна…

Сэр Винсент Мередит скончался через 30 лет после того, как заселился в этот особняк – в феврале 1929 года. Леди Мередит, в соответствии с последними пожеланиями мужа, пожертвовала свой особняк Королевской больнице Виктория в 1941 году. Особняк стал служить резиденцией медсестер и жильем для другого медицинского персонала госпиталя.

В 1975 году дом был приобретен университетом Макгилл. В настоящее время в нем размещается Департамент Эпидемиологии, Биостатистики и Гигиены Труда (такое вот длинное название).

А в рождественскую ночь 1990 года здание было взломано и старый особняк, где оставался интерьер, в котором проживали супруги Меридит, был подожжен. Но в данном случае, доблестные пожарные подоспели вовремя и структурные повреждения были минимальными. Тем не менее, университет Макгилл вложил определенную сумму денег в реставрацию фасада.

Вот такая история этого дома. Ну, а теперь немного поговорим о владельцах этот особняка. Итак, сэр Винсент Меридит. Щедрый, молчаливый филантроп. Родилсяон в Лондоне, что в провинции Онтарио. После начального образования, которое он получил дома, Винсент стал студентом колледжа Хельмут. После чего он устроился клерком в Банк Монреаля.

Видимо, он был любимчиком Фортуны, ибо за свои почти 80 лет земного бытия кем только не успел поработать: и президентом Банка Монреаля, и председателем правления Монреальского музея изобразительных искусств. Он также был губернатором университета Макгилл и членом правления Канадской железной дороги.

Сэр и Леди Меридит не оставили после себя детей. И это их очень угнетало всю жизнь. Общим же их увлечением была страсть к лошадям, которых они не только любили и были великолепными наездниками, но и разводили их на собственной ферме недалеко от Лондона, что в Онтарио.

Кроме того, сэр Винсент был заядлым рыбаком. А еще супруги проявляли большой интерес к музыке и искусству. Они слыли завсегдатаями культурных событий, происходивших в нашем городе.

Останки супругов Меридит покоятся на фамильном участке кладбища Монт Рояль. А нам в память о них остался особняк, являющийся Национальным историческим памятником Канады. Особняк, помнящий и блеск балов, и лезы госпитальных медсестер.

Давайте же узнавать историю своего города! Она невероятно интересна!