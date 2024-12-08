В видеоролике запечатлена канадка, которая вместо обычного транспорта использует своего быка

Девушка переехала в Альберту вместе с Магнумом, на котором она ездит уже восемь лет, начиная с момента, когда ему было десять месяцев.
Во время жизни в Квебеке она часто брала своего питомца с собой в поездки по различным заведениям и автокафе.
В планах канадки продолжать ездить на быке в разные места. Она также хочет посетить с животным продуктовый магазин и пляж.
На записях видно, как девушка подъезжает к автокафе на своем быке.
Сотрудники заведения снимают это событие на смартфоны у окна выдачи заказов.
Канадка забирает свой заказ и делится едой со своим питомцем.
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