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Новости В видеоролике запечатлена канадка, которая вместо обычного транспорта использует своего быка
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В видеоролике запечатлена канадка, которая вместо обычного транспорта использует своего быка

Степан Артемьевский Дек 8, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В видеоролике запечатлена канадка, которая вместо обычного транспорта использует своего быка отключены 2 Просмотров

30 ноября в Канадской провинции Альберта местная жительница приехала в автокафе Tim Hortons на своем быке по кличке Магнум. 

 

Девушка переехала в Альберту вместе с Магнумом, на котором она ездит уже восемь лет, начиная с момента, когда ему было десять месяцев.

Во время жизни в Квебеке она часто брала своего питомца с собой в поездки по различным заведениям и автокафе.

В планах канадки продолжать ездить на быке в разные места. Она также хочет посетить с животным продуктовый магазин и пляж.

На записях видно, как девушка подъезжает к автокафе на своем быке.

Сотрудники заведения снимают это событие на смартфоны у окна выдачи заказов.

Канадка забирает свой заказ и делится едой со своим питомцем.

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