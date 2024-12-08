С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Начинается зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».

8 декабря в России отмечается новый праздник – День фейерверков. Это день света, радости и ярких эмоций! Фейерверки превращают любое событие в незабываемое зрелище.

В этот день отмечается память папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. В православии его почитают как одного из первых христианских проповедников в русских землях (по преданию, его сослали из Рима в район современного Севастополя).

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России – старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования. Официальное открытие академии состоялось в Санкт-Петербурге 8 декабря 1832 года, в день Святого Георгия Победоносца, в присутствии императора Николая I, по чьему велению она и была создана.

8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом.

8 декабря 1991 года в Вискулях (Беловежская пуща) под Брестом президент РСФСР Борис Ельцин, президент Украины Леонид Кравчук и председатель Верховного совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич подписали Соглашение о распаде СССР и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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