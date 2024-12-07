Может ли снижение ставок и изменение правил вызвать ипотечный бум в 2025 году?

Заемщики и брокеры готовятся к более благоприятной покупательской среде в предстоящем году, но насколько напряженной она станет?

Опубликованные на прошлой неделе слабые экономические данные, по-видимому, дали Банку Канады добро на дальнейшее снижение процентных ставок, а с учетом новых изменений в правилах, направленных на повышение доступности жилья, вступающих в силу в этом месяце, созданы ли предпосылки для всплеска ипотечного рынка в 2025 году?

Это ключевой вопрос, стоящий перед ипотечными специалистами, поскольку потребительские настроения в отношении жилья продолжают улучшаться, и RE/MAX Canada прогнозирует более высокие темпы покупки жилья в предстоящем году.

По данным гиганта недвижимости, тридцать шесть процентов (36%) канадцев смотрят на рынок 2025 года с оптимизмом, в то время как цены, как ожидается, вырастут на 5% по всей стране, поскольку большинство регионов возвращаются к рынку сбыта.

По словам главного исполнительного директора Pineapple Financial Шубхи Дасгупты (Shubha Dasgupta), снижение Банком Канады процентной ставки на сегодняшний день и предстоящее расширение 30-летних амортизационных отчислений для начинающих покупателей, а также повышение лимита ипотечного страхования усилили “попутный ветер”, который в настоящее время действует в отрасли (на фото вверху).

“Мы наблюдаем значительный прогресс в повышении доступности жилья, и [Банк Канады] работает над установлением нейтральной процентной ставки”, – сказал он канадскому специалисту по ипотечным кредитам. “Кроме того, сейчас потребительские настроения находятся на 30-месячном максимуме, что приятно видеть, поскольку сфера недвижимости в значительной степени зависит от настроений потребителей. Когда люди чувствуют себя хорошо, они более активны и готовы работать на рынке”.

Начиная с 15 декабря, канадцы, впервые приобретающие жилье, смогут погашать свою ипотеку в течение 30 лет по сравнению с предыдущим лимитом в 25 лет, в то время как максимальная стоимость дома, на которую распространяется страховая ипотека, возрастет с 1 до 1,5 миллионов долларов.

По словам Дасгупты, эти изменения окажут положительное влияние на рынок, хотя он и подчеркнул, что брокерам не следует ожидать резкого роста активности в предстоящем году.

Он подчеркнул сдержанный оптимизм в отношении перспектив на 2025 год, предполагая устойчивые, а не впечатляющие темпы роста рынка и стабильный уровень активности в ближайшие 12 месяцев.

Неудивительно, что еще одной мощной возможностью роста для брокеров, как ожидается, станет продление ипотечных кредитов, и в ближайшие годы многие канадцы намерены продлить свои ипотечные кредиты. Дасгупта указал на еще одно недавнее изменение законодательства как на долгожданный стимул для потребителей, столкнувшихся с такой перспективой. “Было изменено правило отказа от стресс-тестов для незастрахованных домовладельцев, и для нас это действительно отличное время, чтобы убедиться, что мы поддерживаем связь со всеми существующими канадскими домовладельцами”, – сказал он.

– Мы рассматриваем, какие варианты и какие решения могут быть наиболее подходящими для них в этот новый момент их жизни, связанной с ипотекой, и как мы могли бы сыграть свою роль, помогая им либо сэкономить деньги, либо, по крайней мере, правильно структурировать долг”.

По его словам, ожидается, что в 2025 году активность на рынке увеличится из-за множества различных типов заемщиков, а это означает, что брокерам не следует сосредотачиваться только на одном профиле клиента. Вместо этого, расширение их сети дает наилучшие возможности для роста в следующем году. “Мы просто хотим, чтобы все наши брокеры понимали, что нет какой-то одной конкретной области, на которой им нужно сосредоточиться, но необходим более целостный взгляд на предстоящий год”, – сказал он.

Еще одна важная тенденция, которая усиливается в последнее время: рост строительства многоквартирных жилых домов, и интерес инвесторов в недвижимость к этому пространству растет. “Мы наблюдаем приток заявок на получение такого вида кредита, будь то MLI Select, который является продуктом CMHC, или через другие финансовые инструменты”, – сказал Дасгупта.

“Аппетит инвесторов начинает возвращаться – просто в другом формате и другим способом. Брокеры должны помнить об этом и быть уверены, что они обращаются к правильным клиентам, которые также могут удовлетворить их потребности в продуктах”.

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