Квебеком предложен закон, обязывающий врачей практиковать в государственной системе провинции 5 лет

Предложенный Квебеком закон, обязывающий новых врачей практиковать в государственной системе провинции в течение пяти лет после окончания учебы, потенциально может нарушить гарантированные Хартией права на свободу передвижения, заявил в среду юрист-конституционалист.

Законопроект, внесенный ранее на этой неделе министром здравоохранения Кристианом Дюбе, потребует от семейных врачей и медицинских специалистов подписать контракт, согласно которому они будут практиковать в государственной системе Квебека в течение пятилетнего периода, в противном случае им грозят финансовые штрафы.

“Квебекцы понимают, что мы хотим укрепить нашу государственную систему”, – заявила Дюбе журналистам во вторник. “Я думаю, что это минимум, чтобы попросить студентов, получающих медицинское образование в наших крупных университетах Квебека, которые имеют международную репутацию, взять на себя это обязательство”.

Юрист-конституционалист Фредерик Берар говорит, что Канадская хартия прав и свобод гарантирует гражданам право переезжать жить и работать в любую провинцию. Он сказал, что судья должен будет решить, будет ли угроза крупных штрафов равносильна нарушению этого права, и если да, то может ли это нарушение быть оправданным.

“Вопрос, который будет задан, заключается в следующем: если я заставлю студента остаться в Квебеке с финансовыми санкциями, будет ли это нарушением свободы передвижения?” он сказал. – Нам предстоит провести дискуссию.

Он сказал, что не видит никаких конституционных препятствий для того, чтобы заставить новых врачей в Квебеке практиковать в государственной системе, а не в частной.

Однако раздел 6 Хартии гарантирует, что канадские граждане и постоянные жители имеют право “переезжать и проживать в любой провинции” и “добиваться получения средств к существованию в любой провинции” с некоторыми ограничениями.

Берар сказал, что адвокат, представляющий интересы студентов, может возразить, что угроза особенно крупного штрафа может быть приравнена к нарушению права.

“Будет задан вопрос: делает ли правительство Квебека косвенно то, что ему запрещено делать напрямую?” он сказал.

Законопроект, представленный во вторник, в случае его принятия, предусматривает штрафы в размере от 20 000 до 100 000 долларов “за каждое действие и в день” для врачей, которые отказываются от участия в государственной системе до истечения срока действия соглашения, а за последующее нарушение – до 200 000 долларов.

Не сразу стало ясно, будет ли такая же сумма штрафа применена к врачу, который покидает провинцию, хотя в законопроекте было ясно, что ему грозят штрафные санкции. “Это один из элементов, который мы хотим обсудить в парламентском комитете”, – написал представитель офиса Дюбе в электронном письме.

В то время как оппозиционные партии Квебека и крупный профсоюз выразили поддержку предлагаемому законодательству, группа, представляющая медицинских работников, подвергла сомнению законность некоторых правил.

“Мы проанализируем законопроект и, в частности, законность любого дискриминационного положения, которое особенно касается молодых врачей”, – заявил президент Гассен Суфи в пресс-релизе.

Дюбе сказал, что из требований законопроекта будут сделаны некоторые исключения, в том числе для врачей, которые учатся в Квебеке по соглашениям, подписанным с другими провинциями. Он сказал, что в новом году также выслушает мнения различных заинтересованных сторон, чтобы помочь определить, как именно и к кому будет применяться окончательная версия закона.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что его правительство может сослаться на пункт “Несмотря ни на что”, чтобы оградить законопроект от конституционных проблем, но Дюбе заявил во вторник, что не считает это необходимым на данном этапе.

Берар, который также является преподавателем Монреальского университета, сказал, что положение “Несмотря ни на что” не может быть использовано для аннулирования раздела Хартии, касающегося прав на мобильность.

Пресс-атташе Дюбе сообщил, что правительственные юристы проконсультировались по этому законопроекту и сочли его законным.

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