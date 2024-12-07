CAQ осудили за закрытие курсов французского языка

Комиссар по французскому языку Бенуа Дюбрей осудил правительство Квебека “Коалиция Авенир” за закрытие служб франкизации в нескольких центрах школьного обслуживания (CSS).

В письменном заявлении, направленном в СМИ, Дюбрей сказал, что он “обеспокоен краткосрочными последствиями перебоев в обслуживании для студентов, особенно в регионах, где нет других вариантов учебы, кроме CSSs”.

Франконизация Квебека, Министерство образования и CSSs должны лучше планировать свои курсы французского языка заранее и должным образом прогнозировать ресурсы, необходимые для проведения этих курсов”, – сказал он.

Дюбрей отметил, что “по-прежнему существует дисбаланс между предложением услуг по франконизации и спросом на эти услуги” в результате увеличения числа временных иностранных работников в последние годы.

По его словам, это привело к значительным задержкам для желающих получить доступ к государственным курсам французского языка.

В ходе следующего многолетнего процесса планирования иммиграции правительству придется подумать о восстановлении баланса между количеством людей, желающих пройти курсы французского языка, и способностью Квебека удовлетворить их спрос.

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