Квебек принял закон о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

Законодательный орган Квебека принял предложение осудить финансируемую государством организацию, которая пропагандирует “формы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних”, сообщает Квебекская партия (PQ).

PQ был специально направлен на Проект по борьбе с проституцией (PIMP), базирующуюся в Монреале организацию, которая в прошлом году получила государственное финансирование в размере 350 000 долларов.

В 2023-2024 годах PIAMP даже получила 2000 долларов от Рубы Газаль, нового сопредседателя женского движения “Солидарность Квебека”.

В принятом предложении содержится призыв к правительству прекратить всякое государственное финансирование организаций, поощряющих формы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Все партии проголосовали “за”, при этом на момент голосования присутствовало 100 членов МНА. Воздержался только независимый член МНА Юри Шассин.

Миссия PIAMP заключается в том, чтобы “выслушивать, поддерживать и сопровождать в своих действиях любого человека в возрасте от 12 до 25 лет, который обменивается или может обменять сексуальные услуги за любую форму вознаграждения”, говорится на его веб-сайте.

PQ особенно критично относится к предложению организации проводить семинары по “легальному секстингу”, а также к ее позиции в отношении “сладкого папика”, то есть отношений между взрослым и молодым человеком, который “предлагает свою компанию для различных мероприятий”, согласно документу, подготовленному PIAMP.

“Эта организация не борется с проституцией несовершеннолетних, а скорее предлагает поддержку, в которой история о ”сладком папочке” преподносится как своего рода бизнес-план, или способ саморазвития, или выход из проституции”, – сказал лидер PQ Пол Сен-Пьер Пламондон на пресс-конференции.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения (MSSS) выделило PIMP около 230 000 долларов в рамках Программы помощи общественным организациям.

Министерство общественной безопасности выделило организации в общей сложности 120 000 долларов.

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