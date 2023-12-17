Чтиво выходного дня: Интересные факты об античной культуре

Интересные и не очень известные факты об античной культуре и ее ярких событиях

За каким сокровищем отправились в плавание аргонавты?

Золотое руно – это легендарная шкура золотого барана в греческой мифологии, на спине которого дети мифического Орхоменского царя Афаманта, спасались от преследования злой мачехи. В разных вариациях древние мифы рассказывают историю о чудесном спасении от преследователей сына одного из царей греческих городов по имени Фрикс на берегах Колхиды (нынешнего восточного побережья Черного моря). За свое спасение он принес барана с золотой шкурой в жертву Зевсу, а саму шкуру подарил царю Колхиды в знак благодарности. Это золотое руно стало потом магическим гарантом благоденствия и процветания жителей Колхиды. Его охранял в тайной роще свирепый дракон. Но греки во главе с неким Ясоном на корабле «Арго» (аргонавты) отправились в экспедицию с целью завладеть символом богатства – золотым руном, и увезти его в Грецию, что им, в конце концов, и удалось сделать. Такова вкратце история мифа о золотом руне.

Что было написано на яблоке раздора, которое получила Афродита?

Яблоко раздора подбросила олимпийским красавицам богиня раздора Эрида, когда ее не пригласили на свадебный пир. На золотом яблоке было написано «Прекраснейшей». Это вызвало спор между богинями – Герой, Афиной и Афродитой. Каждая считала прекраснейшей себя. Рассудить богинь попросили смертного – Париса, сына троянского царя Приама. Каждая из претенденток сулила ему богатый подарок. Афина – мудрость и воинскую славу, Гера – власть и богатства, а Афродита – любовь красивейшей из женщин. Парис выбрал любовь и назвал прекраснейшей Афродиту. Афродита сдержала слово и помогла Парису похитить прекрасную Елену – супругу спартанского царя Менелая. Но другие богини возненавидели Париса и троянцев. Менелай решил мстить, призвал на помощь жителей других греческих городов и отправился воевать с троянцами. Так началась Троянская война, затянувшаяся на десять лет. Захватить Трою в итоге сумел лишь Одиссей с помощью Троянского коня.

Царем какого греческого государства был предводитель ахейского войска в Троянской войне Агамемнон?

Царь, который правил в Микенах. Сын предыдущего микенского царя Атрея, старший брат Менелая — царя Спарты и мужа Елены, похищение которой троянцем Парисом стало поводом для Троянской войны. В ходе Троянской войны Агамемнон выступает в роли главнокомандующего над всеми войсками греков. Братья Агамемнон и Менелай бежали в Спарту, где заключили браки с дочерьми спартанского царя Тиндарея. Менелай женился на Елене, а Агамемнон — на ее сестре Клитемнестре. Когда Тиндарей умер, Менелай наследовал спартанский престол. Агамемнон же вернулся в Микены, где сверг дядю Фиеста и сам стал царем. Позже владения Агамемнона еще расширились, и герой стал могущественнейшим правителем в Греции.

Какой римский полководец окончательно победил Митридата Великого?

Митридат был одним из самых могущественных властителей древности. Он подчинил себе многие народы Востока, он завоевал богатый Херсонес, а затем и великое Боспорское царство и утвердил свое господство на Понте Эвксинском. Но, как и каждый властелин, Митридат был жестоким, несправедливым и самоуверенным. Это и погубило его. Народы находившиеся под владычеством Митридата, не раз восставали против тирана и пытались освободиться от невыносимого гнета. А с другой стороны Митридату все время угрожал могущественный Рим, который стремился заполучить такие прекрасные земли, как Таврия и Колхида. Не имея поддержки со стороны тавров, скифов, савроматов и других народов, Митридат терпел поражение за поражением. Последний сокрушительный удар нанес Митридату римский полководец Помпей. Окончательно разгромленный, потерявший свое войско, Митридат еле спасся бегством и не успел даже забрать с собой свою больную дочь Дрипетину.

Как в греческой мифологии звали музу трагедии?

Медуза – это одна из сестер Горгон, чудовищ, у которых вместо волос были ядовитые змеи. В поздней версии мифа, которую передал Овидий в произведении под названием «Метаморфозы», причиной появления мистических существ стала Афина. Дело в том, что разгневанная богиня организованной войны превратила Медузу и ее сестер в чудовищ после того, как повелитель морских волн, обратившийся в птицу, овладел Медузой в храме богини – там Медуза укрывалась от преследований Посейдона. До «перевоплощения» Медуза была привлекательной девушкой с красивыми волосами. Из трех сестер только Медуза Горгона могла превращать все живое в камень. Она буквально зачаровывала собственным взглядом.

Как звали коня, которого римский император Калигула сделал сенатором?

Инцитат (быстроногий, борзой) — любимый конь императора Калигулы, назначенный им римским сенатором. Инцитат выступал в гонках за партию «зелёных» (за которую болел император). Накануне скачек рядом со стойлом Инцитата было запрещено шуметь под страхом смерти, и по этому поводу случались казни. Сначала Калигула сделал его гражданином Рима, затем сенатором, и наконец занёс в списки кандидатов на пост консула. Дион Кассий уверяет, что Калигула успел бы сделать коня консулом, если бы не был убит. Светоний подтверждает это намерение. Кроме того, после того, как Калигула объявил себя богом, ему понадобились жрецы. Верховным жрецом для себя он являлся сам, а подчинёнными жрецами стали Клавдий, Цезония, Вителлий, Ганимед, 14 экс-консулов и, разумеется, Инцитат.

Всем известно что Юлий Цезарь умер не своей смертью его убили. Вопрос – как?

Выдающийся полководец и диктатор Гай Юлий Цезарь был убит 15 марта 44 года до н.э. в Вечном городе Риме в результате политического заговора группы сенаторов. Главными организаторами убийства Юлия Цезаря, принято считать сенаторов Гая Кассия Лонгина и Марка Юния Брута — государственных деятелей римской империи. Только смерть тирана, по мнению заговорщиков, могла избавить империю от диктатуры и восстановить права республики. Один из сенаторов, Луций Тиллий Цимбр, выступил с просьбой к Цезарю. Он просил о помиловании своего брата, находившегося в изгнании. Цезарь отклонил просьбу, Цимбр схватил его за тогу. Сенаторы выхватили кинжалы. Первый удар нанёс Публий Каска, но его атака привела только к ранению Цезаря. Гай Юлий пытался обороняться, но силы были не равны. Остальные участники заговора набросились на тирана и нанесли ему 23 раны. Смерть истекающего кровью Цезаря настигла его у подножия статуи Помпея.