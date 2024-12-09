В Монреале было проведено исследование нового метода восстановления зрения

Ученые смогли частично вернуть зрение мини-пигам с помощью стволовых клеток.

В своей работе, опубликованной в журнале Development, исследователи описывают процесс создания плоских структур, напоминающих полноценную сетчатку, из культур стволовых клеток.

Эта структура формируется аналогично тому, как она развивается в человеческом эмбрионе, поясняет профессор Монреальского университета Жильбер Бернье.

Ранее предложенные методы регенерации сетчатки с использованием стволовых клеток оказались неэффективными.

Тем не менее, ученым удалось развивать «заготовки» клеток сетчатки в специализированной двумерной культуре стволовых клеток.

Под воздействием синтетического аналога белка DAND5 и некоторых других молекул образуются несколько «заготовок» фоторецепторов, которые затем превращаются в полноценную зрительную ткань.

Полученные образцы сетчатки были успешно пересажены мини-пигам, не имеющим зрения, так как структура их глаз схожа с человеческой.

После имплантации клеточной культуры в глаза животных началось образование новых нервных окончаний, позволяющих передавать сигналы в мозг.

В результате глаза мини-пигов начали реагировать на яркий свет, что подтвердило успешность операции и потенциальную возможность применения этого метода для лечения людей.

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