Большой юбилейный концерт Игоря Крутого и другие новинки eTVnet

Приятным открытием для вас станет тот факт, что все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы, а значит, ничто не помешает вам насладиться всеми сериями выбранного сериала подряд. Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок!

Маэстро Игорь Крутой отмечает свой семидесятый день рождения грандиозным концертом. С юбилеем его поздравят лучшие исполнители отечественной эстрады, а зрителей ждет незабываемый вечер и любимые песни одного из самых популярных композиторов России. Увидеть этот музыкальный праздник можно на сайте интерактивного ТВ eTVnet! Здесь же вы найдете богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, а также множество других прекрасных фильмов и сериалов в любом жанре!

Приятным открытием для вас станет тот факт, что все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы, а значит, ничто не помешает вам насладиться всеми сериями выбранного сериала подряд. Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Будут вопросы, звоните: +1 (855) 251 65 45! А пока подписывайтесь на eTVnet и включайте вот эти новинки недели.

Скорая помощь 7

На Кулыгина, как всегда, сваливаются неожиданные испытания. Но хорошо, что рядом есть друзья — сотрудники родной подстанции скорой помощи. И какой бы непростой была личная жизнь героев, в первую очередь, они — врачи. Им предстоит спасать больных от инфарктов, инсультов, ложного крупа и затянувшегося приступа астмы, выезжать на помощь к девушке, которая из любви к йоге решила потренироваться в углехождении и сожгла себе стопы, к бесплодной женщине, запустившей себе пиявку внутрь для исцеления, к отвергнутой женщине, решившей приворожить возлюбленного ядом перуанской жабы. А еще герои пять раз подряд будут вытаскивать мужчину из клинической смерти и даже спасут парня, который упал на декоративный рог барана, проткнувший ему голову насквозь. Выезжая к пациентам, они забывают обо всем, кроме желания помочь, спасти, вернуть

Ошибка

Дана Ковалева – директор рекламного отдела компании по производству модной одежды. Неожиданно она начинает получать знаки внимания от своего обаятельного начальника Романа Савелова. Правда, начальник женат, но уверяет, что его брак формальный: жена гораздо старше его, давно живет в Европе, к тому же больна. Дана влюбляется, а ее карьера между тем быстро идет “в гору”. За короткий срок она становится исполнительным, а потом и генеральным директором компании. Но также быстро девушка оказывается… на скамье подсудимых.

Стендап под прикрытием

Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это “несмешное” дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

Большое переселение

В реалити шоу “Большое переселение” деревенская семья Морозовых бросит вызов самой гламурной и многодетной семье шоу-бизнеса – семье Джигана и Оксаны Самойловой. Морозовы отправятся жить в роскошный особняк Джигана, а семья Джигана – в деревенские “апартаменты” Морозовых. Смогут ли те, кто привык к роскошной жизни, адаптироваться в деревне? И смогут ли те, кто никогда не видел роскоши, выжить в лакшери условиях? Поменяем местами две семьи и проверим, что из этого вышло.

Звездные танцы

В этом шоу примут участие звезды, а также лучшие танцоры страны. Их наставницы — телеведущая, прославленная гимнастка, заслуженный мастер спорта Ляйсан Утяшева и хореограф, постановщик, креативный продюсер и режиссер Татьяна Денисова. Две самые яркие, красивые и гибкие наставницы сойдутся в большом танцевальном поединке. Ни одна из них не намерена уступать!

Шоу Аватар

“Шоу Аватар” — оригинальный развлекательный формат. Благодаря технологиям захвата движения и виртуальной реальности, на сцену выйдут не существующие в реальности, но любимые с детства персонажи — от героев сказок до фантастических пришельцев из других галактик. От реальных участников им достанутся голос, движения и эмоции, по которым жюри предстоит угадывать — кто скрывается за аватаром.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.