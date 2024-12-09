Канада может передать запрещенное в стране огнестрельное оружие Украине

Канада рассматривает возможность передачи Украине огнестрельного оружия, которое запрещено в стране.

Речь идет о 324 моделях, ограниченных с целью борьбы с насилием.

В соответствии с пресс-релизом, размещенным на правительственном сайте, власти могут отправить это оружие на поддержку Украины.

“Правительство Канады обязалось работать с украинскими властями и деловыми кругами для оценки способов передачи данного и других ранее запрещенных видов оружия в поддержку украинской демократии.

Оружие имеет военное предназначение, и Украина выразила интерес к образцам, совместимым с НАТО”, – говорится в сообщении.

Запрет этих моделей был введен для снижения уровня насилия с применением огнестрельного оружия, таким образом, теперь их нельзя легально приобретать, продавать или импортировать в страну.

Транспортировка возможна только в исключительных случаях.

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