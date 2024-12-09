Авиакомпания Air Canada вводит новые сборы на ручную кладь, которые начнут действовать с 3 января

Эти изменения вызвали недовольство как у пассажиров, так и среди властей.

По новым правилам, пассажиры эконом-класса, летающие по Северной Америке, должны будут уплатить 25 долларов за первую единицу ручной клади и 36 долларов за вторую. Данные сборы касаются всех видов ручной клади, включая большие рюкзаки.

Если багаж не был оплачен заранее, пассажирам придется заплатить 46 долларов в аэропорту за регистрацию. Таким образом, политика тарифов Air Canada становится похожей на практики бюджетных компаний, таких как Spirit и Frontier.

Эти нововведения подверглись жесткой критике со стороны как туристов, так и канадских законодателей. Министр транспорта Канады Анита Ананд выразила особую озабоченность по этому поводу.

В ответ на критику министр инициировала встречу с руководством Air Canada и WestJet для обсуждения новой политики по багажу и её потенциальных последствий для пассажиров.

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