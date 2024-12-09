Продажи недвижимости в Монреале опять выросли!

Обычно в ноябре и декабре риелторы и ипотечные брокеры разъезжаются “по югам”,т.к. продажи недвижимости в эти месяцы сильно притормаживаются.

Сейчас происходит что-то странное: продажи недвижимости в Монреальском регионе в этом ноябре выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом.

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) сообщает, что в ноябре 2025 года было продано 3897 объектов недвижимости по сравнению с 2651 в ноябре 2023 года. Это повышение опровергает тенденцию снижения продаж в ноябре, наблюдавшуюся три года подряд, и результат превышает исторический средний показатель за месяц на 19 %.

Между тем, средняя цена на все типы жилья выросла по сравнению с ноябрем прошлого года, при этом на переднем плане находился скачок средней цены на 11,2% на дома на одну семью до 600 000 $, за которым последовал рост на 7,6% для кондоминиумов до 425 000 $.

Аналисты объясняют рост продаж быстрым снижением процентных ставок с июня этого года, а также новыми правительственными мерами по облегчению доступа к собственности.

Очевидно, что новые ценовые рекорды создают значительные проблемы доступности недвижимости для очень многих семей, в то время как недостаточное предложение на рынке ограничивает выбор в соответствии с желаемыми потребностями.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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