Владимир Путин наградил посла в Канаде Степанова знаком отличия “За безупречную службу”

Данная награда присуждена Степанову за его значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России, а также за многолетнюю честную службу в дипломатии.
Степанов, родившийся в 1972 году, является выпускником Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Он владеет английским, корейским и немецким языками.
Его дипломатическая карьера началась в 1994 году. С 2010 по 2016 годы он работал советником-посланником Посольства России в США, затем с 2016 по 2021 годы занимал пост директора Департамента внешнеполитического планирования, а в 2021 году был назначен послом в Канаде.
В указе о награждении также упоминаются генеральный директор Эрмитажа Максим Пиотровский, глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и бывший главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова, погибшая в результате атаки дрона в Курской области.
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