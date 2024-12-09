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Новости Владимир Путин наградил посла в Канаде Степанова знаком отличия “За безупречную службу”

Владимир Путин наградил посла в Канаде Степанова знаком отличия “За безупречную службу”

Виктория Христова Дек 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Владимир Путин наградил посла в Канаде Степанова знаком отличия “За безупречную службу” отключены 1 Просмотров

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому посол России в Канаде Олег Владимирович Степанов награждается знаком отличия «За безупречную службу». Это постановление доступно на официальном сайте правовых актов.

 

Данная награда присуждена Степанову за его значительный вклад в осуществление внешнеполитического курса России, а также за многолетнюю честную службу в дипломатии.

Степанов, родившийся в 1972 году, является выпускником Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Он владеет английским, корейским и немецким языками.

Его дипломатическая карьера началась в 1994 году. С 2010 по 2016 годы он работал советником-посланником Посольства России в США, затем с 2016 по 2021 годы занимал пост директора Департамента внешнеполитического планирования, а в 2021 году был назначен послом в Канаде.

В указе о награждении также упоминаются генеральный директор Эрмитажа Максим Пиотровский, глава Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и бывший главный редактор «Народной газеты» Юлия Кузнецова, погибшая в результате атаки дрона в Курской области.

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