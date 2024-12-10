С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

10 декабря мировое сообщество отмечает День прав человека (англ. Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года.

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных (англ. International Animal Rights Day), который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека. И это не совпадение – он празднуется в один день с Днем прав человека потому, что организации, его учредившие, хотели подчеркнуть, что ВСЕ живые существа на планете имеют право на жизнь и защиту от страданий.

В этот день отмечается праздник в честь одного из наиболее почитаемых в православии образов — иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение». На ней изображается образ Божьей Матери с молитвенно поднятыми руками и изображением Младенца на груди.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был учрежден Указом Петра I и являлся высшей государственной наградой России до 1917 года. Петр I почитал Святого Апостола как своего покровителя и покровителя державы Российской.

Королевская Академия художеств (англ. Royal Academy of Arts) — наиболее влиятельная и авторитетная ассоциация художников Великобритании. Её основная цель — способствовать созданию, оценке и популяризации произведений национального изобразительного искусства посредством выставок, обучающих программ и общественных дискуссий. Она была учреждена по приказу английского короля Георга III 10 декабря 1768 года. Первым президентом Академии был избран знаменитый английский исторический и портретный живописец Джошуа Рейнолдс.

Первые Нобелевские премии были присуждены 10 декабря 1901 года, в пятую годовщину смерти Нобеля.

Всеобщая декларация прав человека провозглашает права личности, гражданские и политические права и свободы (равенство всех перед законом, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие). Она была принята 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.