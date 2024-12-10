Уровень безработицы в Канаде превысил допандемийные показатели

По информации телеканала CBC от 7 декабря, уровень безработицы в стране составил 6,8% согласно данным Статистического управления Канады.

Это максимальный показатель с 2017 года, если не считать периоды, связанные с пандемией коронавируса.

Интересно, что уровень безработицы увеличился, несмотря на рост числа рабочих мест.

В ноябре экономика Канады добавила 51 тысячу рабочих мест, в основном за счет вакансий с полной занятостью.

С апреля 2023 года безработица в стране демонстрирует восходящий тренд, увеличившись на 1,7 процентных пункта.

При этом 46,3% безработных граждан на ноябрь 2024 года не имели работы в прошлом году или никогда не работали.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет возрос до 13,9%, что на 2,3% выше, чем в аналогичном месяце предыдущего года.

Напомним, что основная процентная ставка центрального банка Канады составляет 3,75% и может быть снижена.

Ранее курс канадского доллара упал до минимального значения с 2020 года из-за угрозы введения пошлин на канадские товары со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

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