После выпадения первого снега, в среду в Квебеке ожидается дождь

Любители зимы, вероятно, насладятся еще несколькими холодными снежными днями, прежде чем осадки постепенно перейдут в дождь в среду.
Во время перехода возможен ледяной дождь, который приведет к образованию гололеда и скользкости на дорогах.
На дорогах и в низменных районах вероятен подъем уровня воды, а также ожидается значительное повышение уровня воды в некоторых водоемах.
Осадки будут сопровождаться сильным ветром.
Наконец, резкое понижение температуры в четверг может привести к внезапному замерзанию. Гололед прогнозируется до конца недели.
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