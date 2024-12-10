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Новости После выпадения первого снега, в среду в Квебеке ожидается дождь

После выпадения первого снега, в среду в Квебеке ожидается дождь

Виктория Христова Дек 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи После выпадения первого снега, в среду в Квебеке ожидается дождь отключены 1 Просмотров

В выходные большая часть Квебека была покрыта снежным покровом, который, как ожидается, будет таять в течение недели благодаря прогнозируемым осадкам, а затем снова замерзнет, сообщает Environment Canada.

 

Любители зимы, вероятно, насладятся еще несколькими холодными снежными днями, прежде чем осадки постепенно перейдут в дождь в среду.

Во время перехода возможен ледяной дождь, который приведет к образованию гололеда и скользкости на дорогах.

На дорогах и в низменных районах вероятен подъем уровня воды, а также ожидается значительное повышение уровня воды в некоторых водоемах.

Осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Наконец, резкое понижение температуры в четверг может привести к внезапному замерзанию. Гололед прогнозируется до конца недели.

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