Квебек достиг соглашения с работниками домашних детских садов о прекращении забастовок

Соглашение касается только семейного сектора по уходу за детьми, который насчитывает около 9000 членов. Все еще продолжаются переговоры по центрам раннего развития.
С середины ноября члены Центрального синдиката Квебека (CSQ), входящего в Федерацию интервенционистов в сфере малого предпринимательства (FIPEQ), четыре раза выходили на работу, как в общественных, так и в семейных детских садах, где услуги предлагались все позже и позже по времени. Профсоюз представил свои требования в сентябре 2023 года, а переговоры начались только весной.
“Важные новости сегодня! За столом переговоров было достигнуто принципиальное соглашение по сектору услуг семейного образования. Согласованные действия приостановлены, и образовательные услуги вернутся к нормальному режиму”, – говорится в сообщении FIPEQ-CSQ в Facebook.
По данным канцелярии министра, ответственного за государственную администрацию, и председателя Совета попечителей Сони Лебель, соглашение рассчитано на пять лет (2023-2028 годы) и охватывает более 70% лиц, отвечающих за образовательный уход за детьми в семейных условиях.
Это позволит увеличить количество мест в этих детских садах, упростит уход за младенцами в возрасте до 18 месяцев и улучшит привлечение и удержание персонала, говорится в пресс-релизе офиса LeBel. Однако детали остаются конфиденциальными до тех пор, пока участники не проголосуют по содержанию соглашения.
“Работники в сфере семейных услуг по уходу за детьми стремятся предоставлять качественные услуги детям и работать с родителями на благо их детей. Важно достичь удовлетворительного соглашения, чтобы они могли продолжать предоставлять свои услуги”, – заявила президент FIPEQ-CSQ Анн-Мари Беллероз в пресс-релизе.
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