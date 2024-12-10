Квебек достиг соглашения с работниками домашних детских садов о прекращении забастовок

Квебек достиг принципиального соглашения с профсоюзами, представляющими тысячи работников детских садов на дому, которые уже несколько недель проводят забастовки.

Соглашение касается только семейного сектора по уходу за детьми, который насчитывает около 9000 членов. Все еще продолжаются переговоры по центрам раннего развития.

С середины ноября члены Центрального синдиката Квебека (CSQ), входящего в Федерацию интервенционистов в сфере малого предпринимательства (FIPEQ), четыре раза выходили на работу, как в общественных, так и в семейных детских садах, где услуги предлагались все позже и позже по времени. Профсоюз представил свои требования в сентябре 2023 года, а переговоры начались только весной.

“Важные новости сегодня! За столом переговоров было достигнуто принципиальное соглашение по сектору услуг семейного образования. Согласованные действия приостановлены, и образовательные услуги вернутся к нормальному режиму”, – говорится в сообщении FIPEQ-CSQ в Facebook.

По данным канцелярии министра, ответственного за государственную администрацию, и председателя Совета попечителей Сони Лебель, соглашение рассчитано на пять лет (2023-2028 годы) и охватывает более 70% лиц, отвечающих за образовательный уход за детьми в семейных условиях.

Это позволит увеличить количество мест в этих детских садах, упростит уход за младенцами в возрасте до 18 месяцев и улучшит привлечение и удержание персонала, говорится в пресс-релизе офиса LeBel. Однако детали остаются конфиденциальными до тех пор, пока участники не проголосуют по содержанию соглашения.

“Работники в сфере семейных услуг по уходу за детьми стремятся предоставлять качественные услуги детям и работать с родителями на благо их детей. Важно достичь удовлетворительного соглашения, чтобы они могли продолжать предоставлять свои услуги”, – заявила президент FIPEQ-CSQ Анн-Мари Беллероз в пресс-релизе.

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