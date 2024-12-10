Малый бизнес Монреаля заявляет, что забастовка Почты Канады негативно сказывается на продажах

Канадская федерация независимого бизнеса (CFIB) сообщает, что забастовка почтовых отделений Канады обошлась мелким операторам в 1,5 миллиарда долларов. Это отразилось как на исходящих продажах, так и на поступающих доходах.

Владелица магазина игр и игрушек La Ribouldingue на площади Водрей Люси Бурбонне (Lucie Bourbonnais) говорит, что онлайн-продажи игрушек падают, потому что клиенты думают, что они не могут получить товар, даже если на веб-сайте размещен красный баннер, подтверждающий, что они могут.

“Мы всегда сотрудничали исключительно с Canada Post. Очевидно, что из-за забастовки нам пришлось искать другие варианты”, – говорит она.

Жасмин Генетт (Jasmin Guenette) из CFIB говорит, что обычно от 25% до 40% продаж приходится на праздничный сезон, но, вероятно, не в этом году.

“Ежедневная забастовка в Canada Post обходится малым предприятиям Канады в 76 миллионов долларов”, – говорит он.

Поскольку забастовка продлится еще как минимум неделю, Бурбонне рад, что Квебекский совет розничной торговли помогает своим членам осуществлять доставку через платформу “Envoie Quebec”. Она объясняет: “Это дает нам доступ к более чем 20 различным транспортным компаниям. Таким образом, это позволяет нам выбирать, какую из них выгоднее использовать для доставки по данному адресу”.

Однако даже эти компании перегружены и не всегда принимают новые заказы.

“Эти альтернативные услуги полностью исчерпаны”, – говорит Генетт. И Бурбонне с этим согласен.

“Иногда в магазине появляются грузовики, и, к сожалению, нам говорят, что мы можем забрать только половину коробок, которые вы приготовили, потому что у нас недостаточно места, мы вернемся завтра”, – говорит она.

По словам Генетт, помимо продаж, малый бизнес страдает и по другим причинам из-за забастовки почтовых служб.

“Многие малые предприятия расплачиваются чеками, поэтому они отправляют счета по почте и получают платежи по почте. И если многие малые фирмы не получают платежи вовремя, это означает, что у них могут возникнуть проблемы с оплатой аренды. У них могут возникнуть проблемы с оплатой труда сотрудников”, – добавляет Бурбонне. “Эта забастовка действительно затрагивает такие маленькие магазины, как наш, и это наша жизнь”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.