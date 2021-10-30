Чтиво выходного дня: Призрак Оперы

По сюжету, фантом, живший на подземном озере под зданием оперы, влюбляется в молодую певицу Кристину и уносит её в свои владения. А влюбленный в Кристину виконт Рауль де Шаньи узнал секрет призрака. Под маской Смерти скрывался Эрик, рождённый уродом и спасенный одной из служительниц театра. Конечно, Любовь побеждает Зло и история заканчивается хеппи эндом. Но что же это за легенда?

Там-та-та-та-та-да-да-да-даааам!!!!! Кто не знает эту музыку из одноимённого фильма?!

В основу сюжета знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера легла легенда о загадочном монстре, прятавшемся в подвалах парижского оперного театра. Фильм был снят по роману Гастона Леру, написанному под влиянием этой легенды.

По сюжету, фантом, живший на подземном озере под зданием оперы, влюбляется в молодую певицу Кристину и уносит её в свои владения. А влюбленный в Кристину виконт Рауль де Шаньи узнал секрет призрака. Под маской Смерти скрывался Эрик, рождённый уродом и спасенный одной из служительниц театра. Конечно, Любовь побеждает Зло и история заканчивается хеппи эндом. Но что же это за легенда?

Слушайте!

Когда по указу Наполеона III, в 1860г началось строительство новой Оперы, по городу уже поползли слухи о подземном озере, якобы спрятанном под сводами здания. А после окончания строительства в 1875 году, никто уже не сомневался, что в подземном озере под оперой живёт какое-то существо, наводящее ужас на окружающих. (На самом деле, действительно, под зданием оперы находится водный резервуар. Однако он был задуман архитектором для устойчивости фундамента и на случай пожара.)

Им оказался Эрик, человек с искривлённым от рождения телом и застывшей ужасной гримасой на лице. Он работал на подземных работах и, поскольку из-за войны строительство оперы растянулось на 15 лет, оказался единственным, способным управлять подземными коммуникациями театра. Таким образом, он был нанят, как сантехник, с момента открытия театра.

Там же в подвалах он соорудил себе каморку для жилья, которая и была найдена при реконструкции театра во второй половине XX столетия. Ходили также слухи о наразделенной любви Эрика к певице из театра. Но это только слухи… хотя…