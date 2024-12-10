В новом году в Квебеке появится новая система переработки вторсырья

С нового года в Квебеке появится новая система утилизации мусора, включающая большие синие мусорные баки с длинным списком того, что можно будет положить внутрь оных.

Некоторые из этих контейнеров уже доставлены, и жители Вэстмаунта могли первыми определить преимущества и недостатки нового способа утилизации.

“Я думаю, это отличная идея. Он большой. Он вращается.”, – сказал один из жителей.

По словам Мари-Клод Риве (Marie-Claude Rivet) из Eco Entreprise Quebec, некоммерческой организации, занимающейся внедрением, список того, что можно отправлять в это большое “мусорное ведро”, увеличился.

“Вам не нужно задаваться вопросом: “Это нужное количество пластика, которое я могу выбросить в мусорное ведро или нет?” Если это контейнер, упаковка или бумага для печати, вы просто кладете ее в мусорное ведро”, – сказала она.

Сортировка не требуется.

Привлекая компании к ответственности за производство собственной упаковки, пригодной для вторичной переработки, Eco Entreprise Quebec стремится стимулировать их к производству большего количества продуктов, пригодных для вторичной переработки

“Правительство Квебека уполномочило нас, как организацию, отвечающую за производителей, финансировать и управлять всей системой по всей провинции”, – сказал Ривет.

К предметам, которые не отправляются в мусорное ведро, относятся аэрозольные баллончики, пенопласт и текстильные изделия, такие как одежда.

До тех пор, пока новые синие контейнеры не будут распространены повсеместно, зеленые баки по-прежнему будут актуальны.

“Мы следим за тем, чтобы эти материалы доставлялись в сортировочный центр, который сортирует их и распределяет по большим партиям, чтобы затем мы могли продавать их переработчикам, которые будут производить из них новые продукты”, – сказал Риве.

Идея заключается в том, чтобы упростить переработку отходов, чтобы этим занималось больше жителей, но сработает ли это?

“Я определенно надеюсь на это”, – сказал Риве. “Для меня очень странно думать, что люди еще не перерабатывают отходы”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.