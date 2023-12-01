Гуляем по Монреалю: Дом Сен-Габриэль

Один из самых интригующих музеев в Монреале – Дом Сен-Габриэль, расположенный в округе Понт-Сен-Шарль. Этот дом, имеющий статус национального исторического памятника Канады, представляет собой важное место в городе.

В 1662 году основатель Монреаля, Поль Шомеди де Мезонев, официально передал небольшой участок земли в Понт-Сен-Шарль женскому монашескому ордену Конгрегации де Нотр-Дам. Вдохновленная основательница ордена, Маргарита Буржуа, решила построить ферму на этом участке земли для обеспечения продовольственных нужд ордена. Также здесь было открыто женское учебное заведение.

В 1668 году орден расширил свои владения, приобретя землю, примыкающую к ферме и принадлежавшую Франсуа Ле Беру. Уже на этой земле находился каменный дом и хозяйственные постройки, построенные в 1660 году. Со временем Конгрегация расширила свои земельные владения, чтобы увеличить сельскохозяйственные угодья. В 1693 году дом Франсуа Ле Бера был разрушен пожаром, однако к 1698 году был восстановлен. Впоследствии здесь были построены конюшни, курятники, сараи и т.д. Монахини занимались выращиванием различных культур и производством различных продуктов, включая пшеницу, овес, кукурузу, тыквы, сливочное масло, шерсть, мыло и кожу. В первой половине 20-ого века ферма стала известна как Дом Сен-Габриэль.

В начале 1960-х годов было принято решение превратить Дом Сен-Габриэль в музей с целью сохранения истории и наследия первых поселенцев Новой Франции. В 1965 году начались восстановительные работы для воссоздания оригинального интерьера 17-ого века. На территории фермы было также построено новое здание – Дом Жан-Лебер, предназначенное для монахинь, которые должны были заботиться о музее. В 1966 году Дом-Музей Сен-Габриэль открыл свои двери для публики. В 2010 году Дом Жан-Лебер был преобразован в новый музейный павильон – Кэтрин-Кроло.