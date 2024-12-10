В Ванкувере открылась конференция по ИИ: исследователи из Сбера представят 17 научных работ

На международной конференции NeurIPS, открывшейся 10 декабря, ученые из AIRI и Сбера продемонстрируют свои разработки, включая обновление самого большого в мире набора данных квантово-химических свойств молекул лекарств, а также новые подходы к оптимизации в машинном обучении и другие актуальные темы.

В этом году исследователи AIRI (Российский научно-исследовательский институт искусственного интеллекта) представят обновления самого обширного в мире датасета, посвященного квантово-химическим свойствам фармацевтических молекул.

Они также расскажут о новых подходах к оптимизации в области машинного обучения, представят метод автоматического переноса причесок на фотографии людей, исследуют интерактивную сегментацию и обсудят способы снижения затрат на обучение крупных моделей искусственного интеллекта.

Одним из проектов будет работа, посвященная совместному исследованию с Лабораторией искусственного интеллекта Сбера. В рамках данного исследования были подробно изучены влияние эмоций на процесс принятия решений моделями LLM.

Старший вице-президент и глава направления «Технологическое развитие» в Сбере Андрей Белевцев подчеркнул, что наука является двигателем прогресса в области искусственного интеллекта.

«Каждая технология начинается с научного открытия, за которым следуют этапы пилотирования и внедрения в промышленность.

В сфере ИИ путь от концепции к реализации становится все более быстрым, что объясняет частый выпуск новых версий моделей», — отметил он.

По мнению профессора РАН, генерального директора Института AIRI и профессора Сколтеха Ивана Оселедца, участие в международных конференциях высокого уровня позволяет оставаться в курсе последних научных достижений.

Не забываем, что конференция NeurIPS проводится ежегодно с 1987 года.

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