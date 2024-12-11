Ожидается, что Банк Канады снова снизит ключевую ставку на этой неделе

Финансовые рынки и прогнозисты ожидают дальнейшего значительного снижения процентных ставок Банком Канады на этой неделе, в результате чего его базовая процентная ставка снизится до 3,25 %.

В прошлую пятницу Федеральное агентство сообщило, что уровень безработицы в ноябре вырос до 6,8% с 6,5% в предыдущем месяце.

Федеральное агентство отметило, что уровень безработицы достиг самого высокого уровня с января 2017 года, если не считать пандемии COVID-19.

Главный экономист CIBC по рынкам капитала Эйвери Шенфельд считает, что Центральный банк снизит свою ключевую ставку до 3% или ниже в ближайшие месяцы. Снижение на 50 базисных пунктов, до 3,25%, не может быть чрезмерным.

« Так почему бы не сделать это на следующей неделе, а не в начале следующего года, если в 2025 году нам в конечном итоге потребуется еще большее снижение процентных ставок ? Почему бы не дать экономике больше того, что ей нужно, немного раньше ? » , – написал Шенфельд в пятницу.

Центральный банк обеспокоен низким экономическим ростом и хочет, чтобы экономика восстановилась.

Следующее решение Банка Канады будет объявлено в среду днем.

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