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Экономика Недвижимость Ожидается, что Банк Канады снова снизит ключевую ставку на этой неделе

Ожидается, что Банк Канады снова снизит ключевую ставку на этой неделе

Olga Ouspenski Дек 10, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Ожидается, что Банк Канады снова снизит ключевую ставку на этой неделе отключены 1 Просмотров

Финансовые рынки и прогнозисты ожидают дальнейшего значительного снижения процентных ставок Банком Канады на этой неделе, в результате чего его базовая процентная ставка снизится до 3,25 %.

В прошлую пятницу Федеральное агентство сообщило, что уровень безработицы в ноябре вырос до 6,8% с 6,5% в предыдущем месяце.

Федеральное агентство отметило, что уровень безработицы достиг самого высокого уровня с января 2017 года, если не считать пандемии COVID-19.

Главный экономист CIBC по рынкам капитала Эйвери Шенфельд считает, что Центральный банк снизит свою ключевую ставку до 3% или ниже в ближайшие месяцы. Снижение на 50 базисных пунктов, до 3,25%, не может быть чрезмерным.

« Так почему бы не сделать это на следующей неделе, а не в начале следующего года, если в 2025 году нам в конечном итоге потребуется еще большее снижение процентных ставок ? Почему бы не дать экономике больше того, что ей нужно, немного раньше ? » , – написал Шенфельд в пятницу.
Центральный банк обеспокоен низким экономическим ростом и хочет, чтобы экономика восстановилась.
Следующее решение Банка Канады будет объявлено в среду днем.

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