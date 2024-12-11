С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Зима – сезон и холода, и волшебства, снежных заносов и приятных сюрпризов. Сезон разный, в котором каждый может и должен найти что-то приятное. Ну, вот, снег, например! С этим и зимовать будем. Ну, а мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

11 декабря отмечается Международный день гор (англ. International Mountain Day), установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН.

11 декабря, в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя (Carlos Gardel, 1887 (или 1890) — 1935), отмечается Международный день танго (International Day of Tango) — праздник танца, философия которого заключена в противоборстве.

В этот день чествовали сойку — небольшую птицу с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Слово «сойка» представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы — «соя», — которое, в свою очередь, происходит от глагола «сиять». Птица получила это название за яркое оперение.

11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота. Свой выбор император объяснял тем, что именно от апостола Андрея Россия приняла святое крещение, и поэтому, таким образом, ему хотелось увековечить имя святого.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Все успели встретить красавицу-зиму! Она уже пришла и принесла нам уже слегка заснеженные улицы! Так что, одевайтесь потеплее, будьте осторожны на дорогах и запаситесь вкусным чаем и сладким медом – отогреваться и в неге проводить холодные вечера!

С добрым утром, Монреаль! С добрым декабрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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