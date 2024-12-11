Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Полиция разыскивает мужчин, сбежавших из иммиграционного центра временного содержания в Квебеке
https://montreal.ctvnews.ca/

Полиция разыскивает мужчин, сбежавших из иммиграционного центра временного содержания в Квебеке

Степан Артемьевский Дек 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Комментарии к записи Полиция разыскивает мужчин, сбежавших из иммиграционного центра временного содержания в Квебеке отключены 1 Просмотров

Власти разыскивают трех граждан Чили, сбежавших из иммиграционного центра Лаваля к северу от Монреаля.

 

Канадское агентство пограничных служб сообщило, что были выданы ордера на арест Брайана Улисеса Мойи Рохаса, Диего Николаса Флореса Сепульведы и Даниэля Элисео Гонсалеса Ихрига после того, как они покинули изолятор в субботу вечером.

Мужчинам 30, 36 и 29 лет, и CBSA не сообщило, как им удалось сбежать или почему они были задержаны.

Они просят всех, кто располагает информацией, связаться с полицией провинции Квебек и не пытаться задержать беглецов самостоятельно.

Представитель полиции провинции подтвердил, что расследование продолжается, добавив, что по состоянию на вчерашний полдень местонахождение мужчин не было установлено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2024, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*