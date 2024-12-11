Полиция разыскивает мужчин, сбежавших из иммиграционного центра временного содержания в Квебеке

Власти разыскивают трех граждан Чили, сбежавших из иммиграционного центра Лаваля к северу от Монреаля.

Канадское агентство пограничных служб сообщило, что были выданы ордера на арест Брайана Улисеса Мойи Рохаса, Диего Николаса Флореса Сепульведы и Даниэля Элисео Гонсалеса Ихрига после того, как они покинули изолятор в субботу вечером.

Мужчинам 30, 36 и 29 лет, и CBSA не сообщило, как им удалось сбежать или почему они были задержаны.

Они просят всех, кто располагает информацией, связаться с полицией провинции Квебек и не пытаться задержать беглецов самостоятельно.

Представитель полиции провинции подтвердил, что расследование продолжается, добавив, что по состоянию на вчерашний полдень местонахождение мужчин не было установлено.

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