Чтиво сегодняшнего дня: Как французы спасали свое вино

В чрезвычайном режиме — за пять часов — была произведена сортировка бутылок и возведена стена.



В XII веке на месте набережной Турнель проходила граница города. Старые карты и рисунки того времени показывают, что здесь была крепостная стена, в состав которой входила небольшая башня, построенная из камня, который имел прожилки из слюды, поблёскивающие как серебро на солнце.

Отсюда название «La Tour d’Argent» — «Серебряная башня». Когда границы города расширились и была построена другая стена, на месте старой расположился постоялый двор. В конце 16-го века будущий французский король Генрих IV пробовал здесь паштет из цапли и учился пользоваться новомодным тогда приспособлением, называемым fourchette, что по-французски означает “вилка”.

С 1912 года владельцем ресторана становится Андре Террайль. Ресторан просуществовал более-менее спокойно до самой Второй мировой войны.

Но в 1940-м немцы приблизились к Парижу. Одна мысль, что он может потерять и ресторан, и знаменитый винный погреб — приводила Андре Террайля в неописуемый ужас. Коллекция вин была для него всем – его страстью, его душой, целью всей его жизни. Он потратил многие годы, наполняя винные подвалы ресторана, в которых накануне Второй мировой войны насчитывалось уже 100 тыс бутылок. Многие из них датировались 19-м веком.

Сразу было принято решение, что лучший способ – построить в погребе маскирующую стену. Однако за столь короткий промежуток времени спрятать всё было просто невозможно. Решили выбрать 20 тыс. наиболее ценных бутылок. В чрезвычайном режиме — за пять часов — была произведена сортировка бутылок и возведена стена.

Когда немцы вошли в Париж, вместе с ними туда прибыл Герман Геринг, питавший особое пристрастие к хорошим винам и собиравший винные трофеи со всех завоеванных территорий. Его первой остановкой в Париже был ресторан Андре Террайля. «Я хочу увидеть ваши знаменитые подвалы», — сказал Геринг, — «и особенно бутылки урожая 1867 года».

Управляющий объявил им, что вина этого года уже выпиты. Немцы обыскали всё, неспрятанные 80 тыс. бутылок конфисковали в пользу Рейха, но клад за фальшстеной не обнаружили. Позднее Террайль скажет: «Я не спас Францию, но я спас французское вино!”