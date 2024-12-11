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Новости Спортивное сооружение Конкордии остается закрытым, что привело к недовольствам в местных лигах
Concordia University's Loyola Campus indoor sports facility the Stinger Dome. (Credit Concordia University)

Спортивное сооружение Конкордии остается закрытым, что привело к недовольствам в местных лигах

Степан Артемьевский Дек 11, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Спортивное сооружение Конкордии остается закрытым, что привело к недовольствам в местных лигах отключены 1 Просмотров

Крытое спортивное сооружение кампуса Университета Конкордия в Лойоле, “Стингер Доум”, было закрыто более чем на две недели, что привело к отмене в последнюю минуту местных любительских футбольных матчей.

 

В заявлении университета говорится, что “Доум” закрыт на ремонт. “Мы намерены возобновить его как можно скорее, надеюсь, на следующей неделе”, – заявила пресс-секретарь Ваннина Маэстраччи.

Местные футбольные лиги, как сообщается, были вынуждены отменить матчи и ждут дополнительной информации от Concordia.

Альберт Збили из Corporate Soccer сказал, что его лига осталась в неведении и надеется на быстрое решение.

С ноября по апрель южное поле кампуса “Лойола” превращается в стадион “Стингер Доум”, который покрыт конструкцией на воздушной подушке.

Это также одно из единственных крытых полей на острове после закрытия футбольного комплекса Catalogna в Лашине в 2021 году.

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