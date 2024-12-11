Премьер-министр Квебека встретился с Трампом, Зеленским и Маском во время поездки в Париж

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, избранным президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском во время визита в Париж в эти выходные.

В субботу Лего опубликовал в социальной сети X фотографию, на которой он пожимает руку Трампу. “С избранным президентом США Дональдом Трампом обсудим канадский пограничный контроль и тарифы на канадские товары”, – написал он.

Позже вечером он опубликовал еще одну фотографию, на которой он держится за локти с Зеленским, заявив, что провинция приняла тысячи украинских беженцев.

Лего также сообщил, что встретился с Маском, генеральным директором Tesla, “чтобы обсудить, среди прочего, международную торговлю и электромобили”.

Ранее в тот же день Лего встретился с генеральным делегатом Квебека в Париже Анри-Полем Руссо. По словам Лего, они обсудили политическую ситуацию во Франции и Соединенных Штатах.

Из Парижа Лего опубликовал в Твиттере видеозапись своего выступления на пресс-конференции, где он сказал, что хочет “послать сигнал исламистам” о том, что они “должны уважать ценности Квебека”, такие как гендерное равенство и секуляризм.

Его правительство подверглось критике после того, как он заявил, что рассмотрит возможность использования пункта “Несмотря ни на что” для запрета публичных молитв.

В воскресенье утром Лего опубликовал длинный пост на X, в котором рассказал о своем пребывании в Париже.

“Помимо религии, Нотр-Дам напоминает нам о нашем общем наследии, нашей истории. Мы сделали выбор в пользу секуляризма в наших государственных учреждениях, и я горжусь этим. Но это не значит, что мы должны стереть наше прошлое, в том числе католическое наследие, которое помогло построить нашу нацию”, – написал он.

Далее он сказал, что собор является одним из самых почитаемых и посещаемых памятников Парижа, и похвастался участием Квебека в его открытии. Певец Гару был среди выступавших в субботу, а кузнец Матье Коллетт принимал участие в восстановлении церкви.

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