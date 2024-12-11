Немноголюдье – особенность нового элитного торгового центра Royalmount в Монреале

Сезон праздничных покупок в самом разгаре, но в недавно открывшемся торговом центре Royalmount в Монреале коридоры кажутся пустыми.

Генеральный директор и владелец Эндрю Лафти, однако, говорит, что все это является частью проблем роста. Он сказал, что, хотя количество посетителей может быть небольшим, те, кто совершает покупки, как правило, тратят больше.

“Конечно, мы фокусируемся на количестве клиентов и трафике, но на самом деле конверсия, вероятно, важнее, чем количество покупателей, потому что в конечном итоге речь идет о продажах”, – сказал он.

Эксперт по маркетингу Вивек Астванш сказал, что пустые залы – это не так плохо, как может показаться в социальных сетях.

“Роскошь означает эксклюзивность”, – сказал он. “Нам нужно меньше людей. Нам нужны только те, кто заинтересован в покупке дорогих товаров”.

В то время как 80 процентов магазинов в торговом центре открылись, другие еще не готовы и пропустят праздничный сезон.

“Когда мы только открылись, у нас было около 37% продаж, так что я бы сказал, что это меньше, чем хотелось бы, но так оно и есть, когда имеешь дело с крупными корпорациями со всего мира”, – сказал Люфти.

Эти цифры заставили Астванша задуматься о предстоящем годе.

“Если это не произойдет сейчас, то будущее кажется мне немного мрачным”, – сказал он.

Между тем, другие торговые центры, такие как Fairview, переполнены покупателями, но Люфти отметил, что жители Монреаля все еще открывают для себя все, что может предложить Royalmount, в том числе его каток, который скоро откроется.

“Успех за один день – это 10 лет”, – сказал он. “Не бывает такого понятия, как успех в одночасье”.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.